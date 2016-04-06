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شاهد: أول معرض يجمع أطفال غزة والضفة والقدس

6/4/2016

نظمت جمعية الثقافة والفكر الحر، اليوم الأربعاء، أول معرض فني مشترك بين أطفال غزة والضفة والقدس وأراضي فلسطين 48 المحتلة.

وأقيم المعرض في ميناء غزة وعبر الفيديو كونفرانس في الضفة والقدس وأراضي 48 وفي الشتات بلبنان تحت نفس الشعارات، وذلك بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني.

المعرض خطته أنامل الاطفال ويتحدث بشكل فنى ومبدع عن حقوقهم المغتصبة من قبل الاحتلال، وبذلك انتصر أطفال فلسطين على الحواجز والحدود، باشتراكهم في أول معرض فني مشترك يجمع الأطفال في ميناء غزة.

وتضمن المعرض لوحات فنية ومداخلات وأحاديث مشتركة بين أطفال غزة والقدس والضفة عبر الفيديو كونفرنس، إضافة إلى بعض العروض الفلكلورية المعبرة عن حقوق الأطفال .

ونفذت المعرض جمعية الثقافة والفكر الحر بالتعاون مع الحركة الاجتماعية "لبنان-مخيمات الشتات"، ومركز الطفولة الناصرة، والمركز الفلسطيني للإرشاد "القدس–نابلس-قلقيلية–طولكرم"، ومنطقة غرب خانيونس التعليمية "وكالة الغوث الدولية"، وجمعية الهلال الفلسطيني، ومركز العمل التنموي معا.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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