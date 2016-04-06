شاهد: "ألعاب الحرب" لأمريكا والفلبين في الفناء الخلفي للصين

قامت قوات الولايات المتحدة يوم الاثنين بإطلاق صواريخ من منصات متحركة، كجزء من المناورة العسكرية الجديدة، خلال التدريب السنوي المشترك بينها وبين القوات الفلبينية، وذلك من معسكر فلبيني شمالي العاصمة مانيللا.

وعرض المقطع الذي نشره كل من الجيشين الامريكي والفلبيني جنودا أمريكيين يطلقون ستة صواريخ قصيرة المدى، من منصتي "نظم صواريخ المدفعية عالية الحركة" والتي تسمى "هاي مارس"، وهي التي قال مصدر بالجيش الأمريكي إنها استخدمت في أفغانستان، وتم إطلاق صواريخ مداها 15 كيلومترا مذخرة بمواد غير متفجرة.

وعلى رغم التصريحات الرسمية الصادرة من الجهتين المشتركتين في المناورة بعدم استهداف التدريب أي بلد بعينه، إلا أن توقع حضور وزير الدفاع الأمريكي آش كارتر بنفسه الأسبوع المقبل، إنما يبعث برسالة واضحة للجيران بأهمية التدريب لكلا البلدين، كما يلقي بظلاله حول علاقة التدريب المشترك بجهود الولايات المتحدة في تحجيم دور الصين المتنامي في المنطقة.

كان إقدام الصين على خطوات حاسمة فيما يتعلق ببحر الصين الجنوبي، الذي تزعم "ملكيتها الكاملة" له، قد استفز الولايات المتحدة لتنظيم دوريات ما أطلقت عليه "حرية الملاحة" في المنطقة، متعمدة الإبحار قرب الجزر المتنازع عليها، إثباتا لحقها في الملاحة في البحر، الذي تتزايد احتمالات احتوائه مخزونا هائلا من النفط والغاز الطبيعي.

كما طالبت دول أخرى بحقها في البحر الذي تعبر فيه تجارة يقدر حجمها بخمسات تريليونات من الدولارات سنويا، وهي بروناي وماليزيا وتايوان وفييتنام والفلبين ، وطالبت الأخيرة بالتحكيم الدولي في الجزر المتنازع عليها، ما يتوقع البت فيه مطلع الشهر المقبل، بينما تجاهلت الصين المشاركة في القضية.