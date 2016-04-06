شاهد: أسلحة سيمون بوليفار قد تتخطى مليوني دولار

توقع خبراء البيع بمحل المزادات الشهير "كريستيز" بمدينة نيويورك أن يصل سعر مجموعة من الأسلحة اليدوية العتيقة (الغدارات) الخاصة بسيمون بوليفار إلى نحو 2.5 مليون دولار أمريكي.

كان بوليفار قد تلقى الغدارات (الأسلحة) هدية من "ماركيز دو لافاييت" الأرستقراطي والعسكري الفرنسي الأصل، تجمع بين الندرة والإتقان.

والأهمية التاريخية لبوليفار، الذي يذكره التاريخ كمحرر لجزء كبير من القارة الأمريكية الجنوبية من الامبراطورية الأسبانية، ومؤسس لست دول مستقلة مما يطلق عليهم اليوم "دول أمريكا اللاتينية" وهي فنزويلا "مكان نشاته"، بجانب كولومبيا والإكوادور وبنما وبيرو وبوليفيا التي سميت باسمه.

كما تتميز الغدارات بخلاف قيمتها التاريخية بإتقانها الفني الاستثنائي، لكونها صنعت في فرساي على يد "نيكولا نويل بوتيه" الذي كان صانع أسلحة نابوليون، والذي كان يملك ورشة تجمع أمهر العاملين في مجالات الذهب والفضة والخشب، ما أخرج هذه التحف الفنية الممتلئة بالتفاصيل، والموشاة بأحرف اسم الصانع والقائد الذي أهديت إليه، مع نقوش وزخارف تظهر بعض الأساطير الإغريقية.

كان ماركيز دو لافاييت قد أهدى تلك القطع الثمينة لبوليفار حين كان الأخير في أوج مجده، قبل أن يموت في السابعة والأربعين من عمره أواخر عام 1830 وقد سطر مجدا غير مسبوق، وترك ميراثا من السمعة الطيبة بين قادة التاريخ، خاصة باشتهاره بالتمسك بقيم العدالة وابتغاء الكرامة لبني قومه.