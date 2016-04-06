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شاهد:مزارع سوري يكتشف كنزا رومانيا بحقله

6/4/2016

أعلنت سلطات الآثار السورية اكتشاف مقبرة أثرية رومانية ببلدة رخلة، قرب الحدود السورية اللبنانية.

وكانت أهم القطع المكتشفة في المقبرة الأثرية تمثال لقس يحمل "ماء مقدسا " في يد، ونبتة في اليد الأخرى، ويعود للقرن الثاني الميلادي، ويبلغ ارتفاعه مترين، وعرضه 1.3 مترا، كما يبلغ سمكه 30 سنتيمترا، وتم نقله إلى المتحف الوطني السوري بدمشق.

وصرح مصدر مسؤول بالآثار السورية بأن التمثال نادر، ويمثل كشفا أثريا هاما، حيث وجدت الهيئة قبل ذلك أبوابا لمقابر بتصميمات ورسوم وزخارف، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يكتشف فيها مثل هذه القطعة.

وقد استغرق التنقيب ثلاثة أسابيع بعد أن أبلغ مزارع المديرية عن اكتشافه مقبرة أثرية في حقله.

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