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حملة شبابية لاختيار مرشحين لخوض الانتخابات البلدية في بيروت

6/4/2016

تحت شعار "بيروت مدينتي"، ينظم مجموعة من الشباب اللبناني حملة تطوعية للترويج لمرشحين يدعمونهم في انتخابات مجلس بلدية بيروت المقررة في مايو/أيار.

ويقول المشاركون في الحملة إن هدفها إحداث هزة في المجلس البلدي وإجراء إصلاحات ضرورية للعاصمة اللبنانية.

وقال منسق الحملة جاد شعبان إن مرشحيهم للمجلس البلدي وضعوا برنامجا للمساعدة في حل مشكلات المدينة بدلا من تأييد أي من الاتجاهات السياسية فيها.

وتهدف الحملة الشبابية إلى تحسين الطرق والمواصلات في المدينة، وزيادة الرقعة الخضراء، وتوفير مساكن بأسعار معقولة، والاهتمام بالتراث الطبيعي للمدينة.

ويرغب منظمو الحملة أيضا في وضع خطة طويلة الأمد لإدارة النفايات (القمامة) بعد أن تسببت أزمة جراء تكدس أكوام القمامة في شوارع المدينة على مدى سبعة أشهر.

ونظمت حملة "بيروت مدينتي" جلسة في مسرح مترو المدينة بحي الحمراء للتوعية بالحملة والسعي لتجنيد مزيد من المتطوعين لها.

وقالت حملة "بيروت مدينتي" إن لائحة مرشحيها ستركز على شباب ذوي مهن متنوعة ولهم خلفيات اجتماعية واقتصادية واسعة .

      

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