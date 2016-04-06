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حكومة الإنقاذ الليبية تتخلى عن السلطة

5/4/2016

حكومة الوفاق الليبية تتسلم السلطة/أرشيفية

أعلنت حكومة الإنقاذ الوطني في العاصمة الليبية طرابلس مساء الثلاثاء مغادرة السلطة وفسح المجال لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج لتسلم الحكم بعد أقل من أسبوع من دخولها البلاد، وقالت إنها تبرأ أمام الله والشعب من أي مسؤولية أو تطورات قد تحدث مستقبلا.

وأضافت الحكومة ذاتها في بيان لها "نعلمكم بتوقفنا عن أعمالنا المكلفين بها كسلطة تنفيذية رئاسة ونوابا ووزراء"، مؤكدة أن قرار التخلي عن السلطة جاء "تأكيدا على حقن الدماء وسلامة الوطن من الانقسام والتشظي".

من جهته أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر من طرابلس الثلاثاء، أن المنظمة الأممية مستعدة لتقديم "كل الدعم اللازم" لإنجاز عملية تسليم السلطة إلى حكومة الوفاق الوطني.

وكان المؤتمر الوطني العام وافق الثلاثاء على إجراء تعديل على الإعلان الدستوري، بما يتوافق مع نص الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية، بينما عقد المجلس الأعلى للدولة الليبي أول جلسة له في طرابلس.

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