جائزة الشيخ زايد 2016: فائزون من مصر والمغرب والعراق

الأعمال الفائزة بجائزة الشيخ زايد للكتاب- نقلا عن موقع الجائزة

فاز الأديب المصري إبراهيم عبد المجيد بجائزة الشيخ زايد 2016 في فرع الآداب فيما نال المغربي سعيد يقطين الجائزة في فرع الفنون والدراسات النقدية وحصل عليها العراقي كيان أحمد حازم يحيى في فرع الترجمة.

وذكر بيان إعلان الفائزين بجوائز الدورة العاشرة أن جمال سند السويدي من الإمارات فاز بالجائزة في فرع التنمية وبناء الدولة عن كتابه (السراب) والذي نشره مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية. ويتناول الكتاب ظاهرة الجماعات الدينية السياسية في مستويات بحث متعددة فكرية وسياسية وثقافية واجتماعية وعقائدية.

أما جائزة الشيخ زايد للآداب ففاز بها إبراهيم عبد المجيد من مصر عن عمله (ما وراء الكتابة: تجربتي مع الإبداع) من إصدارات الدار المصرية اللبنانية. ويمثل الكتاب سيرة تتناول بالعرض بالتحليلي الملابسات التي شكلت أعمال المؤلف الروائية وهو شهادة إبداعية موسعة عابرة للأجناس الأدبية.

وفاز سعيد يقطين من المغرب بجائزة الشيخ زايد للفنون والدراسات النقدية عن كتاب (الفكر الأدبي العربي: البنيات والأنساق) والذي يسلط الضوء على مفهوم الفكر الأدبي العربي الذي يجمع بين التنظير والتطبيق.

وكانت جائزة الشيخ زايد للترجمة من نصيب كيان أحمد حازم يحيى من العراق عن ترجمته لكتاب (معنى المعنى) من الإنجليزية للمؤلف أوجدن وريتشاردز، وهي أول ترجمة للكتاب باللغة العربية بالرغم من صدوره منذ أكثر من 90 عاما وهي دراسة هامة في فلسفة اللغة عن أثرها في الفكر ولعلم الرمزية.

وفاز المصري الفرنسي رشدي راشد بجائزة الشيخ زايد للثقافة العربية في اللغات الأخرى عن كتاب (الزوايا والمقدار) باللغة الفرنسية والعربية وهو من منشورات دار دي جرويتر لندن/برلين.

وذهبت جائزة الشيخ زايد للتقنيات الثقافية والنشر إلى دار الساقي وذلك لاعتمادها نهجا جادا ومنفتحا في نشر الكتب في مجال واسع من فروع العلم والمعرفة. وتأسست مكتبة الساقي في لندن عام 1979 ثم تأسست دار الساقي في بيروت عام 1991.

وأشار البيان إلى حجب الجائزة في فرعي (أدب الطفل والناشئة) و(المؤلف الشاب) بناء على توصيات المحكمين "الذين رأوا أن المشاركات التي وصلت لم ترق إلى معايير المنح المتبعة في الجائزة".

وذكر البيان أن جائزة (شخصية العام الثقافية) ستعلن خلال أيام قليلة. وذهبت الجائزة في العام الماضي للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس مجلس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي.

ويُقام حفل توزيع الجائزة على الفائزين في أول مايو/أيار القادم على هامش معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي يقام في الفترة من 27 أبريل/نيسان إلى الثالث من مايو/أيار.

ويحصل الفائز بالجائزة في كل فرع على ميدالية ذهبية وشهادة تقدير بالإضافة إلى نحو 204 آلاف دولار أمريكي، فيما يحصل الفائز بجائزة شخصية العام الثقافية على نحو 272 ألف دولار أمريكي.