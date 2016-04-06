تعرف على أشجع 10 نساء بالعالم أبرزهن بائعة شاي

قبل أسبوع، كرّم وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، في مقر وزارة الخارجية بواشنطُن، من اعتبرهن أشجع 10 نساء في العالم بينهن 5 عربيات، ونُشرت أسمائهن وقصصهن على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الأمريكية U.S. Department Of State، مرفقة بلحظات التكريم.

وتحدث "كيري" أثناء التكريم عن 10 قصص عن الشجاعة تستحق التكريم وهي قصص النساء العشر وكانت أبرزهن قصة بائعة الشاي السودانية "عوضية محمود كوكو" التي واجهت وعائلتها مصاعب كبيرة من أجل كسب القليل من المال في السودان..

وبدأت "عوضية" ببيع الشاي على جانب الطريق، ثم نظمت لاحقاً مع زميلاتها بائعات الشاي مؤسسة لتأكيد حقوقهن وفضح عناصر الشرطة الذين طالبوا بالرشاوى للسماح لبائعات الشاي بالاستمرار في عملهن.

كيري يكرم بائعة الشاي السودانية

واعتقلت وسُجنت لأربعة أعوام، لكنها لم تستسلم أبداً، وما بدأ كجهد صغير وسط القواعد تحول الآن إلى اتحاد أسسته لأجل العدالة الاقتصادية تضم قوتها 8 آلاف سيدة من العاملات في مهن مُختلفة من أجل مواجهة الظلم الذي تُعاني منهُ المرأة العاملة في السودان، والدفاع عن حقوقهن، ودعم هذه المهن الهامشية.

ومن العربيات الفائزات أيضاً باللقب، الطبيبة العراقية نغم حسن، والتي أطلقت حملة "أنا اليزيدية_أنا ضد التحرش" لتوفير الدعم النفسي لضحايا سوء المعاملة القائم على نوع الجنس، والدفاع عن حقوق النساء، في إقليم كردستان العراق.

أيضاً الوزيرة اليمنية نهال علي العوالقي، والتي حظت بمنصب قانوني عالي في بلدها لم تحظ به امرأة من قبل وساعدت في صياغة مسودة الدستور، ودافعت عن الإدماج الاقتصادي للمرأة وأكدت على تعليم الفتيات باعتبارها عملت أستاذاً بجامعة عدن لعقود، وهي الأنثى الوحيدة العضو في الوفد الرسمي اليمني إلى محادثات السلام مع المتمردين الحوثيين.

والمغربية لطيفة بن زياتن التي هاجرت إلى فرنسا، وأسست جمعية عماد للشباب والسلام لتعزيز التفاهم بين الأديان، ولمساعدة الشباب في المجتمعات المضربة والفقيرة على مقاومة إغراء التطرف، وذلك على خلفية مقتل ابنها عماد أثناء خدمته كجندي فرنسي في هجوم عام 2012.

كيري يكرم الوزيرة اليمنية نهال العوالقي

كذلك المحامية الموريتانية فاطيماتا مباي، التي قال عنها كيري إنها صوت العقل والتسامح في بلد يعاني من التوترات العرقية، فدافعت عن حقوق النشطاء، ودعت لمحاكمة المتاجرين بالبشر، وساعدت في صياغة قانون يجرم العبودية، وقالت إنها تمثل لجنة الأرامل.

ومن دول أخرى سارة حسين من بنغلاديش والتي لعبت دوراً بارزاً في صياغة التشريعات القانونية الخاصة بالعنف ضد المرأة، والحد من الاتجار بالنساء، كذلك الصينية نيي ولان والتي تم تكريمها غيابياً لأن سجينة، ودافعت عن حقوق الملكية لسكان بكين الذين كان من المقرر هدم منازلهم، وتعرضت للاعتداء حتى أصيبت بالشلل.

أيضاً الروسية زانا نيمتسوفا التي اغتيل والدها المعارض بوريس نيمتسوفا وطالبت بتحقيق شامل وشفاف وتعرضت لمخاطرة كبيرة، وأسست مؤسسة للحرية لدعم عائلات السجناء السياسيين في روسيا، والماليزية نيشا أيوب التي تحملت الاعتداء الجنسي والإذلال لمدة 3 أشهر.

والحقوقية السولفاكية سوزانا ستيفيلوفا التي وقفت إلى جانب اللاجئين السوريين في سولفاكيا وقدمت المساعدات القانونية للمهاجرين في الاعتقال الإداري وإجراءات اللجوء في اختبار حقيقي للعدالة والإنصاف وقبول الآخر.

وأخيراً التنزانية فيكي نتيتما التي حاربت السحرة في بلادها الذين استغلوا الأمر لتجارة الأعضاء استناداً إلى الخرافات والشعوذة، فقامت بكشف حقيقتهم وكذبهم.