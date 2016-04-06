تركيا تحقق في تسريب بيانات تخص 50 مليون مواطن

يقول الموقع إنه نشر بيانات 50 مليون مواطن تركي

قال وزير العدل التركي بكير بوزداج إن السلطات ستقوم بكل ما يلزم من تحقيقات قضائية أو إدارية لمعرفة الطريقة التي تم بها تسريب بيانات الهوية الخاصة بنحو 50 مليون مواطن تركي على شبكة الانترنت.

وأكد مسؤول بمكتب المدعي العام التركي بدء تحقيقات في كيفية نجاح قراصنة إنترنت في نشر البيانات في عملية اختراق بيانات يعتقد أنها الأكبر في تاريخ البلاد.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن نشر هذه البيانات على موقع يسمى "قاعدة بيانات المواطنة التركية".

ويفيد الموقع بأن المواد المنشورة وحجمها 1.5 جيجابايت من البيانات تحوي أرقام بطاقات الهوية الوطنية وبيانات الميلاد وعناوين كاملة تخص 49.6 مليون تركي أو نحو ثلثي عدد السكان. وقال الموقع إنها تحوي معلومات الهوية الوطنية الخاصة بالرئيس رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو والرئيس السابق عبد الله جول.

وقال وزير الاتصالات والمواصلات التركي بينالي يلدريم إن الاختراق على ما يبدو تم في 2010 على الأقل. ولم يتضح متى تم نشر الملف على الإنترنت لأول مرة لكن التقارير بشأنه ظهرت في وسائل الإعلام المحلية هذا الأسبوع.

وقال الوزير إن البيانات أخذت من سجلات انتخابية قدمتها السلطات للأحزاب السياسية قبل الانتخابات.

لكن تونكاي بيسيكجي خبير الأدلة الجنائية المتخصص في الكمبيوتر بشركة (بي.دبليو.سي) للتدقيق والاستشارات قال لوكالة رويترز إنه يعتقد أن البيانات أخذت عام 2009 تقريبا من قاعدة البيانات المركزية للسكان وهي كيان رسمي تابع للحكومة وبيعت بعد ذلك بشكل غير قانوني لشركات تتعامل في رهن الأصول.

وتعرضت خوادم الإنترنت التركية في ديسمبر كانون الأول الماضي لأحد أعنف الهجمات الإلكترونية في البلاد وثارت مخاوف من تعرض تركيا لهجمات على أساس سياسي.

وفي ذلك الهجوم تعرضت مواقع إنترنت محددة لهجمات أسفرت عن بطء شديد في سرعة الإنترنت.