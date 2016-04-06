الشرطة السويسرية تداهم مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو- رويترز(أرشيف)

داهمت الشرطة السويسرية مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في نيون لجمع معلومات حول عقد ذكرت وثائق بنما المسربة أن جياني إنفانتينو الرئيس الحالي للاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) وقعه أثناء فترة عمله في الاتحاد الأوروبي.

وقال مكتب المدعي العام السويسري إن البحث كان جزءا من إجراءات بدأت بسبب الاشتباه في سوء إدارة ينطوي على مسائلة جنائية واختلاس، موضحا إن الإجراءات الجنائية التي اتخذها تتعلق بحقوق البث التلفزيوني ولا تستهدف شخصا بعينه في الوقت الحالي.

وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم(يوفا) "زيارة" الشرطة الاتحادية السويسرية لمقره حيث طلبت رؤية عقود موقعة بين الاتحاد وشركتي كروس تريدينج وتيلي أمازوناس.

ووعد الاتحاد بالتعاون الكامل مع وتقديم كافة الوثائق ذات الصلة التي بحوزته للشرطة السويسرية.

وذكرت تقارير أن اليوفا باع حقوق بث دوري أبطال أوروبا في الفترة ما بين 2006 و2009 في أمريكا الجنوبية لرجلي أعمال من الأرجنتين هما هوجو وماريانو ينكيس.

ووفقا للتقارير فقد باع الرجلان – صاحبا شركة أرجنتينية اسمها كروس تريدينج – حقوق البث بثلاثة أمثال ثمنها الأصلي لشركة تيلي أمازوناس في الإكوادور.

وأكد اليوفا أن إنفانتينو، والذي كان يعمل في الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت، كان واحدا من بين اثنين من مسؤولي الاتحاد القاري قاما بالتوقيع على العقد.

ونفى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ارتكاب أي مخالفات سواء بنفسه أو بواسطة إنفانتينو. وأكد في بيان منفصل أن الحقوق تم بيعها إلى شركة تيليأمازوناس عقب "عطاء مفتوح يتسم بالتنافسية أجراه (تيم) الوكيل الحصري للاتحاد الأوروبي".

وأوضح أن العرض الذي تقدمت به تيليأمازوناس كان متماشيا للغاية مع "المعدل القائم" في هذه الفئة من حقوق البث في الأسواق المشابهة في أمريكا الجنوبية والوسطى".

وقال الاتحاد الأوروبي للعبة إن الأمر كان عبارة عن عطاء تنافست فيه عروض مختلفة وكان بالإمكان أن يتحول الموقف إلى وضع "غير عادي" في حال عدم القبول بعرض تيليأمازوناس الذي كان أفضل العروض المقدمة في ذلك الوقت.

وأضاف الاتحاد القاري "وهنا نجدد أنه لا يوجد أي شيء على الإطلاق في هذه القصة التي لا يمكن بأي حال أن تقوض نزاهة الاتحاد الأوروبي أو جياني إنفانتينو".

ووردت أسماء أصحاب الشركة الأرجنتينية ضمن لائحة اتهام أمريكية ضمت مجموعة من مسؤولي كرة القدم في إطار فضيحة فساد كبيرة اجتاحت الرياضة ودفعت بالفيفا نحو حالة من الفوضى.

وانتخب إنفانتينو رئيسا للفيفا في فبراير شباط الماضي في محاولة لدفع الاتحاد الدولي للعبة نحو عصر جديد يخلو من الفضائح.