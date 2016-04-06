السعودية تمنح المغرب شريحة من حزمة مساعدات مالية

قالت وزارة المالية المغربية اليوم الأربعاء إن المغرب والسعودية وقعا اتفاق مساعدة قيمته 230 مليون دولار في إطار حزمة للدعم المالي مدتها خمس سنوات مقدمة من دول الخليج الغنية.

كانت أربع دول خليجية هي قطر والسعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة اتفقت في عام 2012 على تقديم مساعدات قيمتها الإجمالية خمسة مليارات دولار للمغرب في الفترة من عام 2012 إلى عام 2017 لتعزيز البنية التحتية وتقوية الاقتصاد ودعم السياحة.

وأبلغ وزير المالية المغربي رويترز أن الشريحة التي وقعت اليوم في المنامة هي المساهمة السعودية لعام 2016.