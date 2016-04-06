"الاحتكار" قد يجبر مصر على استيراد الأرز رغم فائض الإنتاج

يعتبر الأرز من المحاصيل الرئيسية في مصر ـ أرشيف

بعد فشل الحكومة المصرية في الاستفادة من فائض الأرز لتوزيعه عبر بطاقات التموين على من يستحقون الدعم، بسبب احتكار مجموعة من التجار له، لجأت إلى خيار الاستيراد رغم أن البلد يعاني من نقص العملة الأجنبية، وتجاوز الدولار حاجز الـ10جنيهات في السوق الموازية (السوداء).

وقد بلغ فائض إنتاج الأرز مليون طن، مع وجود مخزون من إنتاج العام الماضي وصل إلى 700 ألف طن، إلا أن احتكار مجموعة من التجار لسوق الأرز في مصر، وعجز الحكومة عن مواجهتهم، أدى إلى ارتفاع أسعاره في السوق المحلية ليصل إلى 7 جنيهات للكيلو، مما دفع الحكومة لاستيراد الأرز لصالح هيئة السلع التموينية، التي عجزت عن صرف المقررات التموينية من الأرز للمواطنين، على مدى عدة شهور ماضية في بعض المحافظات.

فقد نقلت وكالة رويترز للأنباء عن خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر قوله، إن بلاده قد تلجأ لاستيراد الأرز بالأمر المباشر في حالة استمرار ارتفاع الأسعار في المناقصات.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر ألغت في نهاية مارس/آذار الماضي مناقصة عالمية لشراء كمية لم تحددها من الأرز دون إبداء أسباب، لكن حنفي قال في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي إن إلغاء المناقصة يرجع إلى ارتفاع الأسعار "بصورة كبيرة".

فائض إنتاج

ويعتبر الأرز من المحاصيل الغذائية والتصديرية الهامة بمصر وبلغت المساحة المنزرعة منه هذا الموسم 1.27 مليون فدان تتركز في محافظات شمال الدلتا حيث يقع 97% من مساحة الأرز المزروع ويقدر المحصول المتوقع منها بحوالي 4.4 ملايين طن أرز شعير (مقابل 4.3 ملايين طن أرز العام الماضي)، وينتج منها حوالي 2.7 مليون طن أرز أبيض.

وأنتجت مصر 3.75 مليون طن من الأرز في موسم 2015 بالإضافة إلى 700 ألف طن فائض موسم 2014. وفي ظل معدل الاستهلاك البالغ 3.3 مليون طن تشهد البلاد فائضا يزيد على مليون طن، لكن عدم تخزين الحكومة للأرز في وقت سابق من الموسم تركها تحت رحمة التجار الذين لا يرغبون في البيع للدولة ويؤثرون التخزين في وقت ترتفع فيه الأسعار يوميا.

تراجعات سابقة

بلغت المساحة المنزرعة من الأرز في مصر هذا الموسم 1.27 مليون فدان

وأوقفت مصر تصدير الأرز عدة مرات، ولكنها كانت تتراجع عن ذلك تحت ضغوط من التجار، وكانت المرة الأخيرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما سمحت بتصدير الأرز بقرار من وزير التموين بشرط توريد طن أرز أبيض بقيمة 255 دولارا لها مقابل تصدير كل طن، إلى جانب دفع رسوم قدرها 280 دولارا عن كل طن، غير أن إجمالي الكميات المصدرة خلال هذه الفترة لم تتجاوز 40 ألف طن .

وبرر وزير التجارة والصناعة- طارق قابيل القرار في حينه قائلا: إنه نظرا لما تلاحظ مع بداية موسم الأرز 2015 -2016 من حدوث انخفاض في أسعار الشراء من المزارعين، ومن أجل تحريك السوق وافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية في 4 أكتوبر/ تشرين أول 2015 على السماح بالتصدير مع فرض رسم صادر قدره 2000 جنيه على الطن( 255 دولار) وذلك لمدة 6 أشهر تنتهى في 3 أبريل/ نيسان 2016.

كما أوضح الوزير في حينه أن القرار جاء بناء على دراسات مستفيضة داخل المجموعة الاقتصادية للحكومة لتصدير فائض محصول الأرز عن الموسم الحالي والكميات المتبقية من محصول العام الماضي، وأن القرار سيحقق زيادة في إيرادات الدولة من العملات الأجنبية.

وكانت مصر قررت في نهاية أغسطس/آب الماضي وقف تصدير جميع أنواع الأرز لمدة عام اعتبارا من الأول من سبتمبر/أيلول الماضي من أجل سد الطلب المحلي وحاجيات هيئة السلع التموينية.

تراجع عن التصدير

كان وزير التجارة والصناعة قد أعلن في الشهر الماضي أنه نظراً لانتهاء العمل بقرار تصدير الأرز الصادر في 4 أكتوبر 2015 فقد تقرر منع تصدير الأرز اعتبارا من 4 أبريل/ نيسان الجاري ، وذلك بهدف توفير احتياجات السوق المحلى والذى يتزايد بصورة كبيرة

عجز عن مواجهة الاحتكار

أوقفت مصر تصدير الأرز عدة مرات

يأتي هذا في الوقت الذى يقوم فيه الكثير من التجار باحتكار سلعة الأرز بهدف رفع الأسعار، وكذلك تصديره للخارج في ظل أزمة الدولار، ما دفع وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى توفير سلعة الأرز من خلال الاستيراد من الخارج، لتلبية احتياجات المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية بعد شكاوى البعض من نقص كميات الأرز لدى بقالي التموين. وقال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية في تصريحات صحفية إن الوزارة ستلجأ إلى استيراد الأرز من الخارج لكسر شوكة احتكار التجار للسلعة.

ويرى محللون أن لجوء الحكومة لاستيراد الأرز، رغم وجود فائض في الإنتاج وأزمة طاحنة في توفير العملات الأجنبية، وارتفاع أسعاره في الأسواق يوميا، وعدم توافره لدى بقالي التموين، يظهر عجز الحكومة الحالية عن مواجهة المحتكرين

وقال برلماني سابق للجزيرة مباشر إن احتكار التجار وتأثيرهم السلبي على الأحوال المعيشية للمواطنين، وعلى القرار الحكومي بهذا الشكل بما ينعكس سلبا على تردي الأوضاع الاقتصادية، يعد نوعا من أنواع الفساد المتنامي والذي تزايد في مصر في ظل النظام الحالي، وأضاف أن العجز عن مواجهته بل وإقصاء من يقومون بفضحه ولو كان رئيس أكبر جهاز رقابي في مصر كما حدث مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا جمهوريا الأسبوع الماضي بعزل المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه، عقب تصريحات صحفية لجنينة ذكر فيها أن حجم الفساد في مصر خلال السنوات الأخيرة بلغ 600 مليار جنيه.