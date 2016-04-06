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إصابة مسؤول أمني مصري في استهداف بشمال سيناء

6/4/2016
انفجار سابق بمدينة العريش بشمال سيناء (الجزيرة)

أكدت مصادر أمنية للجزيرة مباشر، اليوم الأربعاء، إصابة مساعد مدير أمن محافظة شمال سيناء المصرية في انفجار عبوة ناسفة بسيارته غرب العريش.

وأوضحت المصادر أن اللواء ياسر حافظ، أصيب داخل إحدى مدرعات الشرطة  التي كان يستقلها بمدينة العريش، ظهر الأربعاء.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى العريش العسكري أن حافظ أُصيب بشظية في القدم، فيما تقوم الطواقم الطبية بإجراء اللازم معه.

وأكدت صحيفة "اليوم السابع" المصرية نقلا مصدر أمنى، انفجار عبوة ناسفة  بتوجيه عن بعد، أثناء مرور قوة شرطة على الطريق، وهو ما أسفر عن إصابة أحد أفراد القوة، وجارى تطويق المنطقة بحثا عن منفذي العملية.

وتأتي هذه الحادثة، بالتزامن مع استمرار الحصار لأحياء السلايمة والشرابجة والصفا والعرارجا في العريش لليوم الثالث على التوالي.

وقال شهود عيان إن قوات الجيش والشرطة تمنع الأهالي من الخروج لأعمالهم، وكذلك طلبة المدارس من التوجه لمقاعدهم الدراسية.

وأفاد الشهود أن طوال ساعات الليل يستمر إطلاق النار العشوائي في تلك الأحياء، تزامنا مع حملات مداهمة واعتقالات في صفوف المواطنين؛ بحجة البحث عن مطلوبين للعدالة.

في السياق ذاته، أعلن تنظيم ولاية سيناء تبنيه للتفجير الذي استهدف كاسحة ألغام تابعة للجيش المصري غربي مدينة رفح أمس الثلاثاء. 

المصدر : الجزيرة مباشر
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