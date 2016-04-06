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أخصائية تغذية: هذه الأطعمة تسبب الأنيميا

6/4/2016

حذرت الدكتورة لينا نصار، أخصائية التغذية بمؤسسة حمد الطبية بالدوحة، من أن اتباع حميات غذائية غير متزنة ينتج عنها نقص في الحديد بشكل غير مباشر، كما حذرت من أن كثرة تناول الوجبات السريعة والمشروبات الغازية والمنبهات أو الكافيين بعد الوجبات كلها أمور تعمل على تكسير الحديد وسوء امتصاص الغذاء، وبالتالي تحدث الأنيميا.

وأضافت خلال استضافتها في نافذة "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر، الأربعاء، أن الأنيميا أو فقر الدم هي الحالة المرضية الأكثر شيوعاً في أمراض الدم، وتحدث نتيجة انخفاض تركيز الهيموجلوبين أو كرات الدم الحمراء عن المستوى الطبيعي في الدم.

وأوضحت "أخصائية التغذية" أن كرات الدم الحمراء هي المسؤولة عن نقل الأكسجين بين خلايا الجسم، وبالتالي حينما يحدث خلل في إنتاج تلك الكرات، تبدأ الأعراض بالظهور والتي تتنوع ما بين الدوخة، اختلال الاتزان، الخمول، عدم القدرة على التركيز، شحوبة الوجه، وقد يحدث إغماء.

ونصحت أنه يجب على الإنسان العادي أن يجري فحصاً دورياً بشكل مستمر كل 6 أشهر عن نسبة الهوموجلبين في الدم، حتى لا يتفاقم الأمر إلى سوء تغذية، لافتة إلى أنواع الأنيميا، والذي يعد فقر الحديد أكثر أنواعها شيوعاً بسبب سوء امتصاص الحديد من المواد الغذائية، وهناك أنواع وراثية أو جينية وأخرى متعلقة بشكل وعدد وحجم كرات الدم الحمراء.  

وأشارت "اخصائية التغذية" إلى أن النساء أكثر عرضة لنقص الحديد في الجسم نظراً لظروف الحمل أو الطمث أو الرضاعة، وبالتالي فالمرأة الحامل تحتاج لفحوصات دورية، مع اتباع نظام غذائي متوازن، مدعوم بفيتامين "سي" كما في البقدونس والبرتقال، وهو يساعد على امتصاص الحديد في الجسم وأخذ القيمة الغذائية بشكل مناسب وسريع.

وأوضحت أن الأم المرضعة يجب أن تعوض نقص الحديد بالأغذية المناسبة، عن طريق تنظيم الوجبات وتنوع الغذاء، وهي مرحلة مهمة جداً مع تجنب الفرط في الأغذية الدسمة والدهون، ومصادر الحديد متوفرة في البروتين الحيواني وفي النباتات مثل الخضروات الورقية.

ورداً على أسئلة المشاهدين، قالت "اخصائية التغذية" إن الكالسيوم يعيق امتصاص الحديد، وإن الحميات الغذائية التي تمنع النشويات تماماً من الأمور الشائعة الخاطئة، أما عن أنيميا الفول فهي غير متعلقة بسوء التغذية وإنما بتجنب أغذية معينة مثل الفول. 

المصدر : الجزيرة مباشر
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