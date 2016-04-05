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24 مليار يورو ينفقها الأوربيون على المخدرات سنويا

5/4/2016

مخدرات ضبطت في سويسرا الشهر الماضي/أرشيفية

كشفت أرقام عن إنفاق الأوربيين 24 مليار يورو سنوياً على أنواع مختلفة من المخدرات غير القانونية.

جاء ذلك في تقرير أعده مركز الرصد الأوربي للمخدرات والإدمان، والشرطة الأوربية (يوربول)، تحت عنوان "المخدرات لعام 2016 في الاتحاد الأوربي"، تم الإعلان عنه اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي عُقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وذكر التقرير أن الأوربيين ينفقون 24 مليار يورو سنوياً بطرق غير القانونية على المخدرات، مشيراً إلى وجود علاقة بين تجارة المخدرات والجرائم الأخرى.

كما لفت إلى أن منظمات الجريمة الفاعلة في مجال المخدرات، تُشارك أيضاً بجرائم أخرى بما فيها الإرهاب.

وتعليقاً على التقرير قال المفوض الأوربي لشؤون الهجرة، ديميتريس افراموبولوس، إن تجارة المخدرات لها تأثير خطير على الصحة العامة، مؤكداً أن تُجار المخدرات من خلال استخدامهم للتكنولوجيا الحديثة وشبكة الإنترنت، يواصلون جرائمهم في كافة أنحاء العالم.

من جانبه لفت مدير اليوروبول "روب وينرايت"، إلى أن مجال إنتاج وتجارة المخدرات يعد أكثر الأنشطة غير القانونية في أوربا، موضحاً أن تجارة المخدرات تشكل تهديداً خطيراً لأمن الاتحاد الأوربي.

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