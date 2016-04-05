وفاة الشاعر التونسي البارز الصغير أولاد أحمد

الشاعر التونسي الراحل الصغير أولاد أحمد

توفي الشاعر التونسي البارز الصغير أولاد أحمد عن 61 عاما والذي عرف عنه معارضته لنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي ما تسبب في فصله عن العمل ومصادرة أحد دواوينه.

ولد الشاعر الراحل عام 1955في مدينة سيدي بوزيد وعاصر نهاية الإستعمار الفرنسي لبلاده. وتلقى تعليمه في تونس قبل أن يسافر إلى فرنسا لدراسة علم النفس.

بدأ الصغير كتابة الشعر في نهاية السبعينات من القرن الماضي ونشر أول ديوان له في الثمانينات ومن بين ما نشر له ديوان "نشيد الأيام الستة" (1984) و"ليس لي مشكلة" (1998) و"حالات الطريق" (2013)، وله كتابان في النثر هما "تفاصيل" (1991) و"القيادة الشعرية للثورة التونسية" (2013).

ومن أبرز قصائد أولاد أحمد قصيدة نحب التي يقول فيها "نحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد صباحا مساء وقبل الصباح وبعد المساء ويوم الأحد.. ولو قتلونا كما قتلونا ولو شردونا كما شرّدونا ولو أبعدونا لبرك الغماد لعدنا غزاة لهذا البلد".

وناضل أولاد أحمد ضد الاستبداد والقهر في تونس زمن الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة والرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وهو الأمر الذي تسبب في حبسه لفترة قصيرة والفصل من العمل ومصادرة أحد دواوينه كما حجبت العديد من قصائده.

ورفض أولاد أحمد الحصول على تكريم من الرئيس الأسبق بن علي عام 1993 لتأسيسه بيت الشعر التونسي. لكن وزارة الثقاقة التونسية كرمت الشاعر الراحل نهاية العام الماضي اعترافا لما قدمه من انتاجات قيمة. كما كرمه معرض الكتاب الدولي في تونس قبل أيام من رحيله لكن استفحال المرض منعه من حضور تكريمه.

وأثناء اشتداد المرض به كتب الشاعر الصغير اولاد أحمد قصيدة سماها الوداع ويقول فيها "أودع السابق واللاحق.. أودع السافل والشاهق.. أودع الاسباب والنتائج.. أودع الطرق والمناهج.. أودع الايائل واليرقات.. أودع الاجنة والافراد والجامعات.. أودع البلدان والاوطان.. أودع الاديان.. أودع أقلامي وساعاتي.. أودع كتبي وكراساتي.. أودع المنديل الذي يودع المناديل التي تودع.. الدموع التي تودعني اودع الدموع ".