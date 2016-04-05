وثائق بنما .. قادة ومشاهير ينفون تورطهم ودول تحقق

المقر الرئيسي لشركة "موساك فونسيكا" للخدمات القانونية في بنما (الأوروبية)

أعلن القضاء البنمي أنه سيفتح تحقيقا في فضيحة "وثائق بنما" التي كشفت تورط مسؤولين سياسيين كبار من حول العالم ومشاهير من عالم المال والرياضة في عمليات تهرب ضريبي.

وقالت النيابة العامة البنمية في بيان إنه "سيتم التحقيق في الوقائع التي أوردتها وسائل إعلام وطنية ودولية.

وأوضحت أن التحقيق يرمي لتبيان ما إذا كانت هذه الوقائع تنطوي على مخالفات قانونية وتحديد مرتكبي هذه المخالفات وما إذا كانت قد تسببت بأضرار مالية.

والأحد الماضي كشف تحقيق صحفي ضخم أطلق عليه اسم "أوراق بنما" شبكة من التعاملات المالية السرية تورط فيها عدد من النخبة العالمية من بينهم أصدقاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأقارب لرؤساء حكومات بريطانيا وأيسلندا وباكستان والرئيس الأوكراني، والرئيس الصيني شي جينبينغ، وعدد من مشاهير الرياضة والسينما.

واستمر هذا التحقيق عاما كاملا وتركز على البحث في نحو 11,5 مليون وثيقة سربت من مكتب المحاماة البنمي "موساك فونسيكا" الذي يعمل في مجال الخدمات القانونية منذ أربعين عاما وله مكاتب في 35 بلدا، وكان هذا المكتب يعمل على إنشاء شركات أوفشور لزبائنه في دول تعتبر جنات ضريبية بهدف التهرب من دفع الضرائب أو لتبييض أموال.

وكشفت "أوراق بنما" عمليات مالية لأكثر من 214 ألف شركة أوفشور في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم.

ونفى الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، ولاعب كرة القدم الشهير، ليونيل ميسي، ادعاءات تهربهما من الضرائب، وأوضح بوروشينكو، في بيان له، مساء أمس الاثنين، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه سلّم ممتلكاته للشركات الاستشارية والقانوينة عقب توليه منصب رئاسة البلاد.

وشدد الرئيس الأوكراني، أنه يولي اهتمامًا بالغًا بالكشف عن قيمة دخله، ومدفوعاته الضريبية، موضحًا أنه في حال مواجهته مشكلة من قبيل ذلك فإنه يتخذ إجراءات لحلها وفق قوانين بلاده والقوانين الدولية.

في سياق متصل قال المتحدث باسم القسم الجنائي بوزارة العدل الأمريكية بيتر كار إن الوزارة تفحص الوثائق المسربة، وتسعى لمعرفة ما إذا كانت الوثائق تحمل أدلة على فساد أو انتهاكات أخرى للقانون الأمريكي.

وقال كار "تأخذ وزارة العدل الأمريكية على محمل الجد كل المزاعم المتعلقة بعمليات فساد خارجية عالية المستوى قد يكون لها صلات بالولايات المتحدة أو النظام المالي الأمريكي."

ميسي نفى في بيان مشترك مع والده ادعاءات الوثائق

من جانبه نفى لاعب فريق برشلونة، الأرجنتيني "ليونيل ميسي" في بيان مشترك مع والده " هوراسيو"، مساء أمس، ادعاءات الوثائق التي تشير إلى تورطهما في التهرب من الضرائب.

وأوضح بيان عائلة "ميسي" أن "ليونيل لم يقم بأي تبييض أموال أو التهرب من الضرائب كما زعمت الوثائق".

ولفت البيان أن "ليونيل ميسي" يصرّح بكل مدخولاته للمالية الإسبانية، مشددًا أن محامي اللاعب الشهير بصدد اتخاذ اجراءات قانونية ضد وسائل إعلام تناقلت "اشاعات" تهربه من الضرائب.

ووفق "وثائق بنما"، فإن ليونيل ميسي تهرب من الضرائب من خلال شركة اشتراها في 13 يونيو/ حزيران 2013، وأودع نقودًا في حسابها المصرفي، عبر مكتب محاماة في أوروغواي لدى شركة "موساك فونسيكا".

وادعت الوثائق أن اللاعب الأرجنتيني الشهير، "ليونيل ميسي" لم يكشف عن وارداته من الإعلانات، وهرّب 4.1 مليون يورو، ضرائب من المالية الإسبانية، مشيرةً أن ميسي اشترى شركة عقب يوم يواحد من تاريخ 13 يونيو/ تموز 2013 في بنما، في حين أن الشركة مازالت تزاول أعمالها باسم والد "ميسي"، غير أن عائلة ميسي نفت ذلك وفق وسائل إعلام إسبانية.

وأكد الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري غداة نشر تسريبات "أوراق بنما" التي كشفت أنه كان مديرا لشركة مقرها في جزر الباهاماس أن كل ما قام به في هذا الإطار كان قانونيا ولم يرتكب أي مخالفة.

وقال ماكري في مقابلة تلفزيونية إن "شركة الاوفشور (فليغ تريدينغ ليمتد) انشئت من أجل الاستثمار في البرازيل. في النهاية لم يحصل الاستثمار. والدي هو من سجل اسمي مديرا لها في 1998. في العام 2008 لم يعد لها وجود لأن الاستثمار لم يتم"، وشدد الرئيس الارجنتيني على ان هذه "كانت عملية قانونية".

وماوريسيو ماكري (57 عاما) هو نجل الملياردير فرانكو ماكري الذي ولد في إيطاليا وحقق ثروة في الأرجنتين.

وكانت صحيفة الغارديان البريطانية، ذكرت أن الموسيقي "سيرغي رولدوغين" الصديق المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعدد كبير آخر تهربوا من الضرائب عبر حسابات "أوفشور".

وشركات أو مصارف "أوفشور" هي مؤسسات واقعة خارج بلد إقامة المُودع، وتكون غالبًا في بلدان ذات ضرائب منخفضة أو مؤسسات مالية لا تخضع للرقابة الدولية.