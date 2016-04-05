واشنطن: ما تقوم به إيران في المنطقة يهدد أمن حلفائنا

قال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية توماس شانون إن ما تقوم به إيران في سوريا عن طريق حزب الله وفي اليمن بمشاركة الحوثيين يزعزع استقرار المنطقة ويمثل خطرا على أمن حلفائنا.

وقال شانون، في جلسة إستماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، إن بلاده تبذل كل ما في وسعها من أجل التأكد من أن إيران لا تقوم بتطوير برنامج الصواريخ الباليستية الخاص بها، موضحا أن واشنطن لا نستطيع التقليل من القدرات الصاروخية الحالية لطهران لكنها تعمل على الحد من حصولها على مساعدات خارجية في هذا الشأن.

وأشار شانون في جلسة الإستماع، التي خصصت لمناقشة قامت به إيران من خطوات لتطبيق الإتفاق النووي، إلى أن واشنطن تعمل مع شركائها في المنطقة من أجل امتلاك القدرة على الدفاع عن أنفسهم.

وقال شانون إن هناك إتفاقا بين الولايات المتحدة وبين دول الإتحاد الأوروبي في أن برنامج الصواريخ الإيراني يمثل تهديدا للجميع، مؤكدا على وجود إلتزام روسي بحظر نقل تكنولوجيا الصواريخ إلى إيران.