واشنطن تضع صلاح عبد السلام في قائمة الإرهابيين الأجانب

صلاح عبد السلام

أعلنت وزارة الخارجية الامريكية أنه تم وضع صلاح عبد السلام المشتبه بتورطه في هجمات باريس ضمن قائمة الإرهابيين الأجانب لانتمائه لتنظيم الدولة.

وبموجب هذا الأمر سيتم تجميد أية أصول لعبد السلام في المناطق الخاضعة للقضاء الأمريكي ويحظر على الأمريكيين القيام بأية تعاملات معه.

وقالت الوزارة إن شهود عيان تعرفوا على عبد السلام وقالوا إنه كان قائد السيارة التي كانت تقل المسلحين الذين نفذوا هجمات باريس في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، كما عثرت السلطات على آثار من حمضه النووي على حزام ناسف تم تركه وكذلك على آثار متفجرات في شقة في بروكسل.

واعتقلت الشرطة البلجيكية عبد السلام، وهو فرنسي ولد في بلجيكا، في شهر مارس الماضي في بروكسل ومن المقرر أن يتم ترحيله إلى فرنسا.

وهزت سلسلة تفجيرات العاصمة البلجيكية عقب اعتقال عبد السلام بأربعة أيام ويشتبه بأن منفذي الهجمات لهم علاقة بعبد السلام والخلية التي نفذت هجمات باريس.

وتقول السلطات الفرنسية إن عبد السلام، 26 عاما، الناجي الوحيد من المجموعة التي شنت سلسلة من الهجمات على عدة أهداف في باريس وأدت إلى مقتل 130 شخصا.

وقالت وزارة الخارجية الامريكية إن عبد السلام قال عقب اعتقاله إنه كان يخطط لشن تفجير أمام ستاد دو فرانس لكرة القدم إلا أنه تراجع.