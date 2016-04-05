"واتس آب" تقرر تشفير كافة خدماتها-غيتي

أعلنت الشركة المالكة لتطبيق "واتس آب" للتواصل الاجتماعي أنها شرعت في تشفير خدماتها بالكامل على شبكتها التي يستخدمها مليار شخص في جميع أنحاء العالم.

وقال مؤسسو الشركة لمجلة "وايرد" المعنية بأخبار التكنولوجيا إن خاصية " التشفير من طرف لطرف" والتي تسمى(إند تو إند) من شأنها حماية كل النصوص والصور والمقاطع والاتصالات الصوتية من إمكانية التنصت.

وتوصد خاصية التشفير تلك الباب أيضا في وجه المتسللين القراصنة والمجرمين ووكالات إنفاذ القانون ووكالات الاستخبارات وشركة واتس آب ذاتها المالكة لتطبيق فيسبوك.

ومن المتوقع أن يزيد القرار من حدة التوتر بين السلطات في واشنطن ووادي السليكون بشأن كيفية مساعدة الكثير من شركات التكنولوجيا أو اعاقتها وصول عناصر انفاذ القانون إلى البيانات على الأجهزة أو الشبكات الخاصة بها.