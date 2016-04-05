مقتل جندي وإصابة 4 آخرين في انفجار عبوة ناسفة بسيناء

عناصر من الجيش المصري في سيناء/أرشيفية

أفادت مصادر أمنية للجزيرة مباشر أن عبوة ناسفة انفجرت في قوة أمنية جنوب مدينة رفح، ما أدى لمقتل جندي وإصابة 4 آخرين بجروح مختلفة.

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش هرعت إلى المنطقة لإسعاف المصابين، وملاحقة المجموعة المنفذة للعملية.

وأفاد شهود عيان أن انفجارا هائلا سُمع دويه جنوب مدينة رفح عصر اليوم، فيما تبين لاحقا أنه استهداف لقوة أمنية تابعة للجيش.

وبحسب المصادر الطبية في المستشفى العسكري بالعريش، فإن مجندا قتل وأصيب 4 بجروح متفاوتة، نتيجة تناثر الشظايا في أجسادهم .

وتأتي هذه الحادثة، بالتزامن مع حملة أمنية كبيرة يقوم به الجيش والشرطة في مدينة العريش، يحاصر خلالها عدة أحياء للبحث عن مطلوبين.

وفي سياق متصل، قصفت مدفعية الجيش مناطق متفرقة شرق مدن رفح والشيخ زويد بعد ظهر اليوم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.