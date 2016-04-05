مصر ترجئ إرسال فريق محققين إلى روما لمناقشة مقتل ريجيني

الباحث الإيطالي جوليو ريجيني – أسوشيتدبرس

قالت مصادر قضائية وأمنية إن مصر أرجأت زيارة كان سيقوم بها فريق من المحققين المصريين إلى روما لمناقشة التحقيقات التي تجرى بشأن مقتل باحث إيطالي عثر على جثته ملقاة على طريق سريع قرب القاهرة في فبراير/شباط.

وقالت جماعات لحقوق الإنسان إن آثار التعذيب التي وجدت في جثة جوليو ريجيني (28 عاما) تشير إلى أن قوات الأمن المصرية قتلته وهو الزعم الذي تنفيه الحكومة المصرية.

وجددت القضية التساؤلات حول الاتهامات الموجهة للشرطة المصرية بالاعتماد على أساليب وحشية في عملها، ومصر حليف رئيسي للغرب وشريك تجاري مهم لإيطاليا.

وكان مقررا وصول الوفد المصري لروما اليوم الثلاثاء لكن الزيارة تأجلت، وقالت مصادر قضائية إن الوفد سيقوم بالزيارة يومي الخميس والجمعة لكن دون ذكر أي سبب للتأجيل.

وقال مسؤول كبير في وزارة الداخلية المصرية لرويترز إن التحقيقات خلصت إلى أن ريجيني الذي كان يجري أبحاثا بأن نقابات العمال المستقلة في مصر كان يخضع لمراقبة أجهزة الأمن؛ لكن هذا لا يعني أنها قتلته كما تظن جماعات حقوق الإنسان.

وقالت الداخلية يوم 25 مارس/آذار الماضي إن الشرطة عثرت على حقيبة ريجيني وبها جواز سفره بعد اشتباك مع تشكيل عصابي "تخصص في انتحال صفة ضباط شرطة واختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه".

ورفض مسؤولون إيطاليون هذه الرواية وقالت أسرة ريجيني إن من الواضح أنه لم يقتل لتحقيق مكسب إجرامي.