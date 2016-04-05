مصر.. إطلاق سراح قياديين في "تحالف الشرعية"

القيادي في "تحالف الشرعية" – صفوت عبد الغني

قررت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، إطلاق سراح القياديين في الجماعة الإسلامية صفوت عبدالغني وعلاء أبوالنصر، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر إن محكمة جنايات الجيزة، أمرت بإخلاء سبيل صفوت عبدالغني، وعلاء أبو النصر (القياديين في الجماعة الإسلامية وتحالف دعم الشرعية)، بكفالة ألف جنيه (حوالي 120 دولارا)، في اتهامهما بالتحريض على العنف والمشاركة باعتصام رابعة العدوية.

وأشار المشير أحمد، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول، أنه تقرر قبول الاستئناف المقدم من المحامين على قرار حبس الاثنين، والذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة في 17 مارس/أذار الماضي.

وأضاف المشير: "قانونيا لا يحق تقديم النيابة استئناف حيث ينص القانون بأنه لا يحق تقديم استئناف على استئناف، وإنما يقدم الاستئناف على قرار إخلاء السبيل أو الحبس"، وقال إنه "لو صدر قرار من النيابة بالاستئناف فيعد ذلك غير قانوني بالمرة".