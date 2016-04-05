في يوم الطفل الفلسطيني.. 45 شهيداً منذ انتفاضة القدس

الدوابشة الصغير يتأمل صورة والديه وأخيه

يحل يوم الطفل الفلسطيني هذا العام، الخامس من إبريل/نيسان، وسط تصاعد حالة القمع الإسرائيلي للشعب الفلسطيني على مختلف الأصعدة، كان الأطفال أبرز ضحايا هذا القمع.

وفي بيانها، ذكرت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال "فرع فلسطين"، أنه منذ اندلاع الهبة الشعبية بداية أكتوبر/تشرين الأول عام 2015 وحتى اليوم، ارتقى 45 طفلاً شهيداً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية وقطاع غزة، منهم 5 طفلات.

بالإضافة إلى آلاف المصابين، بينما ما تزال قوات الاحتلال تحتجز جثماني الطفلين حسن مناصرة ومعتز عويسات، منذ استشهادهما قبل حوالي 5 أشهر، في انتهاك فاضح للقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان.

وأضافت الحركة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استغلت الهبة الشعبية لسن قوانين واتخاذ إجراءات تزيد من تغولها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، تمثل ذلك بحملة تحريضية على القتل، كانت الترجمة الفعلية لها بتطبيق سياسة الإعدامات الميدانية بحق الأطفال، فضلاً عن تعذيب المعتقلين منهم.

كما تحل هذه المناسبة وما زال أكثر من 400 طفل يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، منهم 15 طفلة، و7 محكومون إدارياً، واجهوا مختلف صنوف الانتهاكات والتنكيل من قبل قوات الاحتلال خلال اعتقالهم أو التحقيق معهم، ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة.

الحركة العاليمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين

وطالبت الحركة في بيانها وكذلك الشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل، وشبكة حماية الطفولة، بضرورة مساءلة الاحتلال عن جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني أمام محكمة الجنايات الدولية، وطالبت الحكومة الفلسطينية بتأسيس المجلس الأعلى للطفولة، ومراعاة قانون حماية الأحداث.

كما دعت إلى إنهاء فوري لحالة الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية من أجل صياغة نظام فلسطيني وسلطة سياسية موحدة، الأمر الذي يضمن مصلحة فضلى لأطفال فلسطين.

من جهة أخرى ذكر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن نصف سكان الضفة الغربية وقطاع غزة هم من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، وهم حوالي 2.165.288 طفل منهم 1.105.663 ذكر و1.059.625 أنثى، بحسب إحصاءات العام 2015.

وأوضح الجهاز أن عدد الأطفال الذكور في الضفة الغربية 641.557 ذكراً وبلغ عدد الإناث 615.493 أنثى، وبلغ عدد الذكور في قطاع غزة 464.106 في حين بلغ عدد الإناث 444.132.

ولفت إلى أن عدد الأطفال الذين يتلقون مساعدات نقدية في الضفة الغربية 58.544 طفلاً و193.505 طفلاً في قطاع غزة في العام 2015.

وقال الجهاز إن هذا العام 2015 شهد أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً في الاعتداءات ضد الأطفال من قبل قوات الاحتلال سواء بالقتل والإصابة أو بالاعتقالات حيث بلغت في عام 2015 (2.179) حالة اعتقال لأطفال تتراوح أعمارهم ما بين 11-18 سنة، وهذه تشكل زيادة كبيرة تصل الى 72.1% مقارنة بالعام 2014.