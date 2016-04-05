في ذكرى رحيله.. "نصر حامد أبوزيد" قصة جدل مصرية

المفكر المصري نصر حامد أبوزيد

في مثل هذا اليوم الخامس من يوليو/ عام 2010، رحل عن عالمنا الكاتب والمفكر والأكاديمي المصري نصر حامد أبو زيد الذي أثار جدلاً كبيراً بشأن كتاباته في الفكر الإسلامي والديني ومعارضته "سلطة النص المطلقة" مما أدى إلى صدور حكم من محكمة الأحوال الشخصية بتطليق زوجته منه لأنه اعتبر مرتداً عن الإسلام.

وقد اضطر أبو زيد ومعه زوجته ابتهال يونس، وهي أستاذة الأدب الفرنسي بجامعة القاهرة، إلى اللجوء لهولندا إثر هذا الحك، ليقيما هناك منذ عام 1995 وحتى قبيل أسبوعين من وفاته في عام 2010.

اقتحم "أبو زيد" مغامرة التفكير الحر في النص الديني وموقعه من حاضرنا، وقال بوضوح إنه ينبغي التحرّر من هيمنة النصوص الدينية بتأويلاتها التراثية التقليدية في سبيل إيجاد قراءات أكثر راهنية، ولم يكن "أبو زيد" أول مفكر يُتهم بالكفر أو الردة أو المس بالمقدسات.

وتفجرت القضية عندما قدم أبو زيد أبحاثه للحصول على درجة أستاذ ولكن أعضاء بلجنة علمية شكلتها جامعة القاهرة اتهموه بالكفر بناء على ما جاء بأبحاث قدمها للترقية والكتب المقدمة للحصول على الدرجة، ورفعت دعوى تفريق بينه وبين زوجته، وصدر ضده الحكم فاضطر لترك البلاد إلى هولندا منذ 1995.

ولد "أبو زيد" في قرية قحافة القريبة من مدينة طنطا بمحافظة الغربية في مصر في العاشر من يوليو/تموز 1943، وحصل على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية قسم اللاسلكي عام 1960.

"نصر حامد أبوزيد" قصة جدل مصرية

التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة وتخرج من قسم اللغة العربية عام 1972، ونال من كلية الآداب نفسها درجة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية عام 1979 ثم عمل أستاذا زائرا بجامعة أوساكا باليابان بين عامي 1985 و1989، وعمل أستاذا للدراسات الإسلامية بجامعة لايدن في هولندا منذ عام 1995.

وللأكاديمي الراحل عدة كتب منها: "مفهوم النص.. دراسة في علوم القرآن، الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية، نقد الخطاب الديني، دوائر الخوف.. قراءة في خطاب المرأة، والتفكير في زمن التكفير، إشكاليات القراءة وآليات التأويل، النص السلطة الحقيقية، الخطاب والتأويل، والخلافة وسلطة الأمة".

أيضاً "الاتجاه العقلي في التفسير.. دراسة في قضية المجاز في القرآن عند المعتزلة"، و"فلسفة التأويل.. دراسة في تأويل القرآن عند محيي الدين بن عربي" وهما رسالتاه للماجستير والدكتوراه.

ونال أبو زيد عدة أوسمة وجوائز في العالم العربي وخارجه وآخرها جائزة "ابن رشد للفكر الحر" عام 2005 في برلين والتي تحمل اسم الفيلسوف العربي الشهير.

وجاءت وفاة الكاتب البالغ (67 عاما) في مستشفى بمدينة 6 أكتوبر غربي القاهرة بعد إصابته بفيروس مجهول خلال زيارته لإندونيسيا أفقده الذاكرة قبل بضعة أسابيع من الوفاة، وجاء "أبو زيد" إلى مصر قبل وفاته بأسبوعين، ودفن بمسقط رأسه في طنطا.