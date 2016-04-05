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شاهد: هدف الإسماعيلي في شباك الزمالك بالدوري المصري

4/4/2016

وجه الإسماعيلي ضربة موجعة لمضيفه الزمالك حامل اللقب بفوزه عليه بهدف نظيف اليوم الاثنين على ملعب بتروسبورت في ختام المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم.

وسجل الغاني ايمانويل باناهيني (33) الهدف الوحيد فرفع رصيد فريقه إلى 38 نقطة نقلته إلى المركز الخامس، وجمد رصيد الزمالك عند 41 نقطة مقدمة خدمة جليلة للأهلي المتصدر (50 نقطة) الذي تعززت آماله بشكل كبير في استعادة اللقب.

وكانت المباراة متوسطة المستوى، و شهد شوطها الأول ندية من الفريقين، فيما سيطر الزمالك تماما على الشوط الثاني من البداية الى النهاية.

وجاءت البداية حذرة من الفريقين وانحصر اللعب في وسط الملعب مع بعض المناوشات غير المؤثرة، وتعرضت مفاتيح اللعب لرقابة مشددة، وجاء الظهور الهجومي الأول للزمالك في الدقيقة التاسعة بعد تمريرة من محمد إبراهيم في عمق دفاع الإسماعيلي سددها البوركينابي محمد كوفي مباشرة بيسراه مرت بجوار القائم.

وتوغل محمود عبد الرازق "شيكابالا" من الناحية اليمنى وراوغ شوقي السعيد مدافع الإسماعيلي وسدد بيسراه لكن الكرة مرت فوق العارضة، وانفرد الزامبي ايمانويل مايوكا بعد تمريرة بينية من أيمن حفني لكنه أهدر فرصة غنية لافتتاح التسجيل (27).

وخلافا لسير اللعب، تمكن الإسماعيلي من إحراز هدف التقدم والفوز في الدقيقة 33 عن طريق باناهيني الذي لم يجد أي صعوبة في مقابلة عرضية أحمد سمير من الناحية اليسرى إلى داخل المرمى وسط غياب الرقابة تماما من مدافعي الزمالك الذين اكتفوا بالمشاهدة.

حاول أصحاب الزي الأبيض تعديل النتيجة دون جدوى في ظل استبسال مدافعي "الدراويش"، وتوترت الأجواء مع كثرة الأخطاء، وتوالت الهجمات الضائعة خصوصا من جانب لاعبي الزمالك.

ومع بداية الشوط الثاني، ضغط الزمالك بقوة بكل خطوطه وتحكم بمجريات اللعب وسدد علي جبر رأسية من داخل المنطقة مرت فوق العارضة (58 )، ولجأ المدربان إلى تطبيق التغييرات المسموح بها بهدف تبديل النتيجة التي بقيت على حالها حتى النهاية.

ترتيب فرق الصدارة:

1- الأهلي        50 نقطة من 22 مباراة

2- الزمالك      41 من 22

3- المصري       39 من 23

4- سموحة        38 من 23

5- الاسماعيلي    37 من 23

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