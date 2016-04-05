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شاهد: "مناظرة" بإسطنبول لبحث "حلول المأساة السورية"

5/4/2016

تحت عنوان "لا حل للمأساة السورية إلا .. " ، نظمت مبادرة "مناظرة" المهتمة بمناقشة قضايا العالم العربي نقاشا بين عدد من الشباب السوري والعربي بمدينة إسطنبول التركية لطرح أفكار تتعلق بحل الأزمة السورية.

وتخلل ذلك النقاش السياسي في ثوب أدبي عدد من الأغاني والقصائد الشعرية التي اهتمت بإبراز الأفكار المهتمة بمأساة الشعب السوري وطرق الوصول إلى استعادة الوطن الذي سلبته الحرب.

"مناظرة" مؤسسة مقرها تونس، وتنظم نقاشات ومناظرات على الإنترنت وفي مختلف المدن العربية من خلال استضافة الأشخاص الذين يتجاوزون مراحل تمهيدية من خلال تقديم فيديوهات لا تتجاوز مدتها 99 ثانية، ذات صلة بمواضيع النقاشات الحالية.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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