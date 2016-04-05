شاهد: لاجئون سوريون يرفضون عودتهم من أوربا إلى تركيا

لا يزال أكثر من 11 ألف مهاجر ولاجئ عالقين حتى اليوم الثلاثاء في المخيم المؤقت في إدوميني بالقرب من الحدود اليونانية المقدونية، بينهم العديد ممن يرفضون إعادتهم إلى تركيا كجزء من اتفاق للاتحاد الأوربي مع تركيا لمكافحة الهجرة غير القانونية.

ياسر أحمد اللاجئ السوري من الرقة قال إنه يود بدلا من ذلك أن يسمح له بالاستمرار في رحلته نحو أوربا الغربية.

عمليات عودة المهاجرين واللاجئين إلى تركيا القادمين بصورة غير مشروعة لليونان، الذين لم يتقدموا بطلبات لجوء أو رفضت طلباتهم، بدأت أمس الاثنين مع ترحيل أكثر من 200 شخص من الجزر اليونانية لتركيا.

في المقابل تقوم بلدان الاتحاد الأوربي باستقبال السوريين أصحاب طلبات اللجوء المشروعة.