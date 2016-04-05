شاهد: قُبلات حارة بين قِط عاشق وصاحبه!

بشكل تلقائي للغاية لكنه غريب بعض الشيء، مال القط على صاحبه ليس ليعانقه أو يستجدي منه لمسة يد تمسح على رأسه، إنما اجتذب وجه صاحبه بشدة أكثر من مرة لتقبيله عدة قبلات حارة ومتتالية ومثيرة للدهشة!

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الكلاب تعد أفضل صديق للإنسان كونها الأوفى والأذكى، لكن حركات القط العاشق العفوية أثبتت أن القطط أكثر عطاءً وحناناً.

والتقط الشاب مقطعاً مصوراً له مع القط ونشره على صفحة "Relationships" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت عنون "Kisses قُبلات" ليحصد الفيديو نحو مليون ونصف المليون مشاهدة.

ويظهر الفيديو الشاب عاري الصدر ومستلقياً على ظهره في سريره وبجواره القط، الذي بدأ بتحريك مخالبه واجتذاب وجه الشاب نحوه عدة مرات متتالية لينعم بعدة قبلات عاشقة وحارة.

وجاءت أغلب التعليقات حول الفيديو معجبة بعشق القط الفطري لصاحبه إلى حد وصل إلى لعق اللسان والشفاه! وود أحدهم لو كان له قط محب مثل هذا الشاب، وعبر معظم المُعلقّين عن إعجابهم بالقط، ووصفوا الفيديو بأنه لطيف جداً.