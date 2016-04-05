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شاهد.. سينما للمكفوفين في مصر

5/4/2016

أخيرا.. أصبح بوسع المكفوفين وذوي الإعاقات البصرية في مصر الاستمتاع بنشاط فني واجتماعي طال حرمانهم منه ..ألا وهو الاستمتاع بالأفلام السينمائية.

وعرضت "سينما زاوية" وهي مكان مستقل يهتم بالفن في قلب القاهرة أفلاما سينمائية بوصف سمعي خصيصا لذوي الإعاقات البصرية الأسبوع الماضي.

وقدمت شركات سوني بيكتشرز وإمباير انترناشونال وايه.إف.دي فيلم (أوتيل ترانسليفانيا) وهو فيلم رسوم متحركة أمريكي لسينما زاوية.

وتهدف المبادرة التي أُطلقت في 2015 إلى جعل ذوي لإعاقات البصرية يستمتعون بالأفلام في دور العرض السينمائي.

وقالت ماريان خوري مؤسسة زاوية إن الأفلام التي تعرضها زاوية تتضمن وصفا سمعيا للمشاهد والصور التي يتضمنها الفيلم.

وشددت خوري على أن المسرح للجميع وعلى أن من حق ذوي الإعاقات البصرية الاستمتاع بالفن السينمائي.

وعرض الأسبوع الماضي هو الثالث من نوعه منذ انطلاق المبادرة العام الماضي.

وقالت مُشرفة إنتاج في شركة المصرية ميديا تُدعى إيناس صبري إن الشركة تأمل أن تنتشر فكرة الوصف السمعي للأفلام في أنحاء مصر.

وحضر عرض فيلم (أوتيل ترانسليفانيا) مع الوصف السمعي أكثر من 150 شخصا.

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