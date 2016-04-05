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شاهد: رسام فلسطيني يبتكر لغة حوار جديدة للأطفال الصُمّ

5/4/2016

شارك أطفال صُم في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة في الآونة الأخيرة في دورة استمرت شهرا ليتعلموا كيفية رسم الكاريكاتير، ليعبروا عما بداخلهم، باعتبار الرسم لغة تفاهم ولغة جديدة للحوار.

واختار رسام الكاريكاتير "محمد سباعنة" طلاباً من مدرسة محلية للأطفال الصُم للمشاركة في الدورة وذلك بناءً على مهاراتهم الفنية، معرباً عن رغبته في تزويد الأطفال الصُم بأداة جديدة للتعبير عن أنفسهم.

وأضاف أن الهدف من الورشة هو ليس فقط هدف فني، وإنما هناك هدف تربوي يُعطي هؤلاء الأطفال أداة للتعبير عن أنفسهم ولغة جديدة للحوار، لافتاً إلى أن الورشة سوف تشمل كافة الطلاب من فئات مختلفة لاحقاً.

واستخدم الأطفال الأقلام الرصاص والجاف في الرسم على ورق أبيض أشياء استلهموها من بيئتهم ومجتمعهم، وأوضح "سباعنة" أنه وجد في البداية صعوبة في التعامل مع هؤلاء الأطفال، حيث إن لهم احتياجات خاصة ولغتهم الخاصة.

وأضاف "في أول لقاء معهم في أول ورشة كان كل الأطفال يتحدثون إلى بعضهم البعض بلغتهم الخاصة ولم أفهم شيئاً أو كلمة واحدة مما رأيت، حتى ظننت أنني أنا الوحيد الأصم في الصف، حتى جاءت المترجمة وبدأت تترجم لي لغتهم".

ومن بين الأطفال الذين شاركوا في الورشة وأبدعوا رسوما مُعبرة طفلة صماء رسمت لوحة شرحتها من خلال مترجمة لغة الإشارة "عبير محمود" التي شرحت اللوحة التي تشير إلى طفل يحب القراءة والتعلم؛ لكن اليهود يمنعوا التعليم لذا فالكتاب مغلق والطفل حزين.

وشارك الطلاب برسومهم في معرض برام الله وكانوا حريصين على عرض المهارات التي اكتسبوها حديثا في مجال الفن، ويأمل "سباعنة" حالياً في أن ينظم المزيد من ورش العمل للأطفال الصُم والمصابين باضطراب التوحد وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال طالب أصم شارك في ورشة العمل يدعى "محمد" إنه يرسم كل جميل ليثبت أن مدرسة الصم ناجحة، وْزارت امرأة من أهل رام الله تدعى "فاطمة عبد الكريم" المعرض وتأثرت بالمهارات الفنية الواضحة في الأعمال المعروضة.

وقالت إن هذا المعرض رائع لأنه يسلط الضوء على إمكانات الصم والبكم التي يمكنهم من خلالها مخاطبة المجتمع المحلي بطرق عديدة ومنها الكاريكاتير الموجود في هذا المعرض.

 

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