شاهد: جولة كاميرا الجزيرة مباشر لرصد أزمة مستشفى الشفاء بغزة

من داخل قسم قسطرة القلب، بمستشفى الشفاء، أكبر مستشفيات قطاع غزة المحاصر، جالت كاميرا الجزيرة مباشر، لترصد التطورات الأخيرة للأزمة التي يواجها ذلك القسم المميز والمهدد بالتوقف جراء نقص الإمكانات.

القسم الذي تم إنشاؤه منذ نحو عامين، يعاني نقص المعدات، وضعف الرواتب للكادر الطبي، الأمر الذي تسبب في توقف القسطرة العلاجية منذ شهر، وباتت القسطرة التشخيصية مهددة بدورها بالتوقف ما لم تحل مشاكل القسم.

وفي حوار مع د. رامي العبادي رئيس قسم الأمراض الباطنية بالمستشفى وصف القسم بأحد أكثر الأقسام تميزا، ومفخرة المستشفى، الذي أحدث نقلة منذ إنشائه، نتج عنها تقلص قوائم المرضى المحولين للخارج، حيث لا يشعر المريض بفارق بينه وبين أفضل المستشفيات خارج القطاع، بوجود طواقم طبية على أعلى درجات التدريب والانتماء حسب تعبيره.

أما د. محمد حبيب رئيس قسم قسطرة القلب، فشكى من توقف المناقصات التي تجريها وزارة الصحة لتوريد المعدات اللازمة للقسم منذ عدة أشهر، ما نتج عنه نقصان حاد في الادوات والمستهلكات المطلوبة، واضطر الأطباء بالقسم للجوء لإعادة التعقيم واستخدام المعدات والادوات ذات الحالة الجيدة، بعد تعقيمها بالسايدكس، لأكثر من مريض في استثناء لم يجدوا سواه حلا لإنقاذ حياة المرضى.

وأضاف حبيب أن المصادر الأخرى للأدوات تنحصر في التبرعات من الجمعيات الخيرية، أو ما يستطيع المريض نفسه شراءه لنفسه، وهو الخيار الذي وصفه بالمتعذر غالبا نتيجة معاناة غالبية سكان القطاع من الضغط الاقتصادي المستمر، وهو الوضع الذي أرجع إليه توقف القسطرة العلاجية منذ شهر، متوقعا أن تلحق بها القسطرة التشخيصية خلال شهر مثله.

وذكر حبيب أن الدراسات العلمية تحتم إجراء القسطرة العلاجية لمرضى انسداد الشرايين التاجية في غضون ساعتينن وإلا عانوا مضاعفات قد تصل للوفاة، ومن ثم كان وجود المستشفى داخل القطاع وعمله بصورة كاملة ضروريا لحياة أعداد كبيرة من المرضى، حتى بافتراض فتح المعابر وانتهاء الحصار، مؤكدا أن المشكلة غير مقتصرة على مستشفى الشفاء، وإنما تعاني منها المستشفى الأوربي، والتي سبقتها في افتتاح قسم القسطرة بها.

يذكر أن مستشفى الشفاء بقطاع غزة استقبلت العام الماضي وحده 1372 حالة تحتاج لقسطرة قلبية، ويتراوح المعدل بين 120 و 150 حالة شهريا.