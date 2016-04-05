شاهد: إسقاط طائرة حربية سورية والمعارضة تأسر الطيار

اعترف النظام السوري، بإسقاط طائرة حربية تابعة له في ريف حلب (شمال)، وذلك بعد إعلان فصائل معارضة إسقاطها في وقت سابق من اليوم الثلاثاء.

وبث نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر هبوط الطيار التابع للنظام السوري بعد تحطم طائرته مستخدما المظلة حيث تجمع العشرات حوله قبل أن ينقل المرصد السوري قوله إن مقاتلي جبهة النصرة تمكنوا من أسر الطيار ونقلوه إلى أحد معاقلهم.

يذكر أن فصائل المعارضة السورية سيطرت على بلدة العيس الاستراتيجية جنوب حلب، قبل يومين، بعد معارك عنيفة مع قوات النظام السوري والميليشيات المساندة لها.

ويشهد ريف حلب الجنوبي منذ أسابيع معارك عنيفة بين قوات النظام من جهة وفصائل المعارضة السورية وجبهة "النصرة" من جهة أخرى.