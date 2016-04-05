البث الحي
منوعات

شاهد: إسقاط طائرة حربية سورية والمعارضة تأسر الطيار

5/4/2016

اعترف النظام السوري، بإسقاط طائرة حربية تابعة له في ريف حلب (شمال)، وذلك بعد إعلان فصائل معارضة إسقاطها في وقت سابق من اليوم الثلاثاء.

وبث نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر هبوط الطيار التابع للنظام السوري بعد تحطم طائرته مستخدما المظلة حيث تجمع العشرات حوله قبل أن ينقل المرصد السوري قوله إن مقاتلي جبهة النصرة تمكنوا من أسر الطيار ونقلوه إلى أحد معاقلهم.

يذكر أن فصائل المعارضة السورية سيطرت على بلدة العيس الاستراتيجية جنوب حلب، قبل يومين، بعد معارك عنيفة مع قوات النظام السوري والميليشيات المساندة لها.

ويشهد ريف حلب الجنوبي منذ أسابيع معارك عنيفة بين قوات النظام من جهة وفصائل المعارضة السورية وجبهة "النصرة" من جهة أخرى.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب إفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

ترحيب قطري وسعودي ببيان الكويت بشأن حل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

سخرية من ممثلة مصرية ردت على سكارليت جوهانسون بشأن معتقلي "المبادرة المصرية"

الفنانة المصرية ليلى عز العرب (موافع التواصل)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)