نظم مركز الجزيرة للدراسات بالتعاون مع قناة "الجزيرة مباشر" مساء الثلاثاء ندوة بعنوان "سوريا ماذا بعد مفاوضات جنيف؟"

وقال د. رياض نعسان أغا المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات عن المعارضة السورية إن ما حدث في سوريا يعد ثورة تاريخية حتى أن القضية الفلسطينية على ضخامتها لم تشهد ما تشهده القضية السورية حاليا والتي باتت محور العمل السياسي العالمي.

وأضاف نعسان أنه من المفارقة أن هذا العالم الذي يعلن مبادئ الحرية ومساندة الشعوب تراه يقف عاجزا مترددا لا يعرف كيف يجد حلا لمشكلة دخلت عامها السادس ودمها ينزف.

وتابع نعسان أن 15 ألف من السوريين راحوا في البحار بعد هروبهم من الموت ليجدوه أمامهم غرقا في البحر.

وأكد المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات عن المعارضة السورية أن النظام السوري يرفض التفاوض ويرفض إنشاء هيئة حكم انتقالي ما يدفعنا للتساؤل :" كيف يأتي وفد النظام لطاولة مفاوضات هدفها المعلن إيجاد هيئة حكم انتقالي وهو ما يرفضه النظام"؟

وانتقد تدخل روسيا وإيران في الشأن السوري، مشيرا إلى أن المعارضة تضطر للذهاب إلى جنيف لحرصها على طرق جميع الأبواب السياسية السلمية لحل المشكلة.

من جانبه قال برهان غليون المفكر السوري إن الشارع العربي محق في تشاؤمه من مفاوضات جنيف.

وأضاف غليون أن الموقف الروسي المتمسك ببشار الأسد لم يتغير لكن صار هناك قناعة حاليا لدى أمريكا وروسيا بإمكانية مراوضة السوريين بإيجاد حل على الطريقة الروسية وهو حكومة وحدة انتقالية تتعهد برحيل الأسد بعد فترة لكنها لن تفي بوعدها بعد ذلك.

وقال غليون مفاوضات جنيف 3 هدفا "ترويض" المعارضة حتى تقبل بوجود الأسد في الحكم الانتقالي، معربا عن اعتقاده بأن هذه المفاوضات ستفشل.

من جانبه قال سليمان العقيلي محلل سياسي سعودي إن السعودية لا ترى أي حلول للأزمة السورية خارج مبادئ جنيف 1 وخروج الأسد من المشهد وسلامة الدولة المركزية بدمشق.

بدوره شكك جيفغيني سيدروف المحلل السياسي الروسي في أن تتكلل جولة المفاوضات الحالية في جنيف بالنجاح، لكنه أشار إلى احتمال نجاح المبعوث الدولي إلى سوريا دي ميستورا في إقناع روسيا بفرض ضغوط على النظام السوري لتقديم تنازلات خلال تلك المفاوضات.