تهديد إيطالي بإجراءات فورية ضد مصر في قضية ريجيني

الطالب الإيطالي جوليو ريجيني

قالت إيطاليا اليوم الثلاثاء إنها ستتخذ إجراءات "فورية وملائمة" ضد مصر إذا لم تتعاون الحكومة المصرية بشكل كامل في الكشف عن الحقيقة وراء مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

وكان ريجيني اختفى من شوارع القاهرة في 25 يناير/كانون الثاني وعثر على جثمانه وعليها آثار تعذيب في حفرة على مشارف العاصمة المصرية القاهرة في الثالث من فبراير شباط.

وقال وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني للبرلمان "إذا لم يطرأ تغير في المسار (الذي تتخذه السلطات المصرية) فإن الحكومة مستعدة للتصرف واتخاذ إجراءات ستكون فورية وملائمة."

وفي سياق متصل، أعلنت النيابة العامة المصرية اليوم أن فريقا من أعضاء النيابة ورجال الشرطة سيسافر إلى روما غدا الأربعاء لعرض آخر مستجدات التحقيقات في قضية مقتل جوليو ريجيني وبعد أن احتجت روما بشدة على فرضية مقتله على أيدي عصابة إجرامية.

كان ريجيني (28 عاما) طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج البريطانية يعد في مصر أطروحة حول الحركات العمالية عندما اختفى في وسط القاهرة في 25 كانون الثاني/يناير ليعثر على جثته بعد تسعة أيام وعليها آثار تعذيب.

وأظهر تشريح إيطالي للجثة في أعقاب وصول جثمانه إلى روما، أنه قتل إثر تعرضه لضربة قوية في أأسفل جمجمته وإصابته بكسور عدة في كل أنحاء جسده.

وفي 25 اذار/مارس، أعلنت وزارة الداخلية المصرية أنها تمكنت من تصفية أربعة أشخاص كونوا "تشكيلا عصابيا تخصص في اختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه" وأن ريجيني كان من ضحاياهم، لكن السلطات الإيطالية وعائلة الطالب رفضت هذه الفرضية.