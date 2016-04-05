اليمن:نائب الرئيس ورئيس الحكومة يؤديان اليمين الدستورية

ى

أدى الفريق الركن علي محسن الأحمر، الاثنين، اليمين الدستورية أمام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، كنائب لرئيس الجمهورية، كما أدى د. أحمد عبيد بن دغر اليمين الدستورية كرئيس لمجلس الوزراء.

وبعد أدائهما اليمين الدستورية هنأ الرئيس هادي كلا منهما بالمواقع القيادية الجديدة، متمنيا لهما التوفيق والنجاح في خدمة اليمن، قائلا إن الشعب اليمني حدد خياراته من خلال التوافق والإجماع الوطني الذي أفرزته مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل المرتكز على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية والتي كان أخرها القرار رقم 2216.

من جانبهما وعد كل من نائب الرئيس ورئيس الحكومة الجديدين ببذل الجهود المضاعفة لتوحيد الصف وصولاً لتحقيق تطلعات وأهداف أبناء الشعب اليمني، مؤكدين أن رئيس الجمهورية محل ثقة وإجماع أبناء الشعب الذي منحه أكثر من سبعه ملايين ناخبا أصواتهم وباعتباره يمثل الإجماع الوطني.