البث الحي
منوعات

السعودية تمنع شركة طيران إيرانية من استخدام مجالها الجوي

5/4/2016

السعودية تمنع "ماهان إير" من استخدام مجالها الجوي- أسوشيتدبرس

قالت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي إن المملكة علقت التراخيص الممنوحة لشركة "ماهان إير" الإيرانية لتمنعها بذلك من استخدام مجالها الجوي، أو الهبوط في مطاراتها، بسبب ما وصفتها بانتهاكات لقواعد السلامة.

وأوضحت الهيئة أن رحلات "ماهان إير" إلى السعودية تضمنت عدة انتهاكات فيما يتعلق بالسلامة الجوية "مما استدعى إيقاف التصاريح الممنوحة للشركة".

وأضافت في بيان أن "القرار يأتي في إطار حرص الهيئة على سلامة المسافرين والحفاظ على أرواحهم".

وكانت مصادر جوية ذكرت في يناير/ كانون الثاني الماضي أن حوالي 150 رحلة جوية مباشرة بين إيران والسعودية، كانت تقل آلاف الحجاج شهريا، قد توقفت بعد أن قطعت الرياض العلاقات الدبلوماسية مع طهران.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب إفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

ترحيب قطري وسعودي ببيان الكويت بشأن حل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

سخرية من ممثلة مصرية ردت على سكارليت جوهانسون بشأن معتقلي "المبادرة المصرية"

الفنانة المصرية ليلى عز العرب (موافع التواصل)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)