السعودية تمنع شركة طيران إيرانية من استخدام مجالها الجوي

السعودية تمنع "ماهان إير" من استخدام مجالها الجوي- أسوشيتدبرس

قالت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي إن المملكة علقت التراخيص الممنوحة لشركة "ماهان إير" الإيرانية لتمنعها بذلك من استخدام مجالها الجوي، أو الهبوط في مطاراتها، بسبب ما وصفتها بانتهاكات لقواعد السلامة.

وأوضحت الهيئة أن رحلات "ماهان إير" إلى السعودية تضمنت عدة انتهاكات فيما يتعلق بالسلامة الجوية "مما استدعى إيقاف التصاريح الممنوحة للشركة".

وأضافت في بيان أن "القرار يأتي في إطار حرص الهيئة على سلامة المسافرين والحفاظ على أرواحهم".

وكانت مصادر جوية ذكرت في يناير/ كانون الثاني الماضي أن حوالي 150 رحلة جوية مباشرة بين إيران والسعودية، كانت تقل آلاف الحجاج شهريا، قد توقفت بعد أن قطعت الرياض العلاقات الدبلوماسية مع طهران.

