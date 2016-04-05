البث الحي
منوعات

اختبار قوة لأحدث هاتفين من آبل وسامسونغ يحصد 6 ملايين مشاهدة

5/4/2016

حصد فيديو نشرته صفحة Everything Apple Pro على "يوتيوب" وتداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حول اختبار سقوط "قوة" بين أحدث هاتفين من آبل وسامسونغ، نحو 6 ملايين مشاهدة.

وفي الفيديو يظهر أحد العملاء حاول المقارنة بين قوة هاتفي iPhone 6S Plus "آيفون 6 إس بلس" من آبل، وGalaxy S7 Edge "غلاكسي إس 7 إيدج" من سامسونغ، وتلخصت المقارنة في اختبار سقوط للهاتفين من مسافات مختلفة.

وبعد عدة مرات من السقوط، انكسر أحد الهاتفين حين سقط من ارتفاع ما يقرب من مترين، بينما صمد الآخر ولم ينكسر أو حتى يُخدش في أي من الاختبارات، وأظهر الفيديو في النهاية الهاتف الأقوى والمُنتصر في اختبارات السقوط.

 

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب إفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

ترحيب قطري وسعودي ببيان الكويت بشأن حل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

سخرية من ممثلة مصرية ردت على سكارليت جوهانسون بشأن معتقلي "المبادرة المصرية"

الفنانة المصرية ليلى عز العرب (موافع التواصل)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)