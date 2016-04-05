اختبار قوة لأحدث هاتفين من آبل وسامسونغ يحصد 6 ملايين مشاهدة

حصد فيديو نشرته صفحة Everything Apple Pro على "يوتيوب" وتداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حول اختبار سقوط "قوة" بين أحدث هاتفين من آبل وسامسونغ، نحو 6 ملايين مشاهدة.

وفي الفيديو يظهر أحد العملاء حاول المقارنة بين قوة هاتفي iPhone 6S Plus "آيفون 6 إس بلس" من آبل، وGalaxy S7 Edge "غلاكسي إس 7 إيدج" من سامسونغ، وتلخصت المقارنة في اختبار سقوط للهاتفين من مسافات مختلفة.

وبعد عدة مرات من السقوط، انكسر أحد الهاتفين حين سقط من ارتفاع ما يقرب من مترين، بينما صمد الآخر ولم ينكسر أو حتى يُخدش في أي من الاختبارات، وأظهر الفيديو في النهاية الهاتف الأقوى والمُنتصر في اختبارات السقوط.