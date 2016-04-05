إطلاق سراح طلاب مصريين في السودان

مقر السفارة السودانية بالقاهرة/أرشيفية

قالت سفارة السودان بالقاهرة إن الحكومة السودانية قررت إطلاق سراح الطلاب المصريين البالغ عددهم 20 طالبا والمحتجزين لديها بتهمة شراء وتسريب امتحانات الثانوية العامة مع طلاب من جنسيات عربية أخرى.

وأضاف بيان للسفارة أن هذه الخطوة تأتي تقديرا للعلاقات الخاصة والأخوية التي تربط الحكومتين والشعبين.

وذكر البيان أن السلطات السودانية ستكتفي بالعقوبة التربوية القاضية بحرمانهم من الامتحانات لهذا العام.

وكانت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم، قد زارت السودان الأسبوع الماضي لبحث هذه القضية مع المسؤولين السودانيين.