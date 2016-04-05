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ألمانيا: 300 هجوم على مراكز للاجئين في 4 أشهر

5/4/2016

لاجئون سوريون يصلون لمخيم إيواء في ألمانيا-رويترز

قالت الشرطة الألمانية اليوم الثلاثاء إن الربع الأول من العام الحالي شهد نحو 300 هجوم واعتداءات أخرى على مراكز لإيواء اللاجئين في البلاد مما يشير إلى أن إجمالي عدد الهجمات في 2016 يمكن أن يتجاوز المستوى الذي بلغه العام الماضي.

وكان وصول أكثر من مليون مهاجر إلى ألمانيا العام الماضي قد سبب زيادة ملحوظة في الهجمات على مراكز إيواء طالبي اللجوء. وبلغ عدد الهجمات 1029 العام الماضي بالمقارنة مع 199 هجوما في 2014 و69 هجوما في 2013.

لكن تدفق المهاجرين على ألمانيا تباطأ في الأسابيع الأخيرة بعد إغلاق طريق البلقان الذي يسلكه المهاجرون عبر جنوب شرق أوروبا ولم يتضح أثر ذلك على الهجمات على مراكز الإيواء في المستقبل.

وقالت الشرطة أن من بين 292 هجوما سجل في الربع الأول-أي أكثر من ثلاث هجمات يوميا في المتوسط – كانت هناك 33 حالة حرق عمد و59 حالة من أعمال العنف وحالة تفجير واحدة.

وتابعت الشرطة أن بقية الحالات كانت إتلاف ممتلكات.

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