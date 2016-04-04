8 أطفال يُشكّلون بأجسادهم سهماً لإرشاد الشرطة إلى هاربيْن

قام 8 أطفال بعمل غاية في الذكاء لمساعدة مروحية شرطة في العثور على لصوص مشتبه بهم، حيث قام الأطفال بالاستلقاء على الأرض ورسموا سهما بأجسادهم لإرشاد الشرطة إلى اتجاه سلكه اثنان من اللصوص الهاربين، في منطقة حقول كابيل بمدينة ساري البريطانية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كانت مروحية من الشرطة الوطنية للخدمات الجوية (NPAS) قد حلقت في سماء المنطقة حين رآها 30 من أطفال والبالغين، تحلق فوق تلك المنطقة الريفية الهادئة، وحين شاهدوا شخصين يهربان عبر الأعشاب أدرك الأطفال أن الشرطة تطارد الرجلين.

وعلى الفور قام الأطفال بتشكيل سهم على الأرض وسط حقل محروث، لتوجيه الطائرة في اتجاه الرجلين الفارين، ونقلت المروحية المعلومات إلى الضباط على الأرض وبعدها بوقت قصير تم القبض على هذين الرجلين، بفضل "سهم الأطفال" في لحظة استثنائية من التفكير السريع، وتتراوح أعمار الأطفال الثمانية بين 6 و12 عاماً.

وقال "جنت بول" من الشرطة الوطنية (NPAS) إن آخر شيء توقعه أن يتخلى سكان كابيل عن الاحتفال بعيد الفصح يوم الجمعة من أجل مساعدة الشرطة في إلقاء القبض على مجرمين، وهي خدمة لا تقدر بثمن.

وأشاد بالإجراءات السريعة التي اتخذها الآباء والأمهات والأطفال ببراعة لمساعدة وإرشاد الشرطة بشكل ذكي جداً، موجهاً جزيل الشكر للأطفال الذين رسموا بأجسامهم سهماً على الأرض ساعد الشرطة في العثور على الهاربين.

وألقت الشرطة القبض على الرجلين أحدهما يبلغ من العمر 28 عاماً والآخر 27 عاماً للاشتباه في عملية سطو "سرقة" وتم الإفراج عنهما بكفالة حتى يوم 13 من مايو/آيار المقبل في انتظار مزيد من التحقيقات.