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مصر..قرار بالقبض على صحفي بتهمة الدعوة لقلب نظام الحكم

4/4/2016

أمرت النيابة العامة في مصر بضبط وإحضار، خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات بالنقابة، بتهمة الدعوة لقلب نظام الحكم، لكن نقيب الصحفيين يحي قلاش قال في وقت لاحق إن جهات مسؤولة أبلغته بإلغاء القرار.

وجاء قرار النيابة بناء على خلفية بلاغ تقدم به مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية يتهم فيه البلشي بسب وقذف وزارة الداخلية وإهانة الشرطة، والدعوة لتكدير السلم العام والتظاهر ونشر تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" تدعو لقلب نظام الحكم.

ومن المتوقع أن تعقد نقابة الصحفيين المصرية اجتماعا طارئا غدا الثلاثاء لدراسة الموقف وبحث أسباب الأزمة.

وأعلن نشطاء تضامنهم مع البلشي وأطلقوا هاشتاغ " متضامن_مع_ البلشي".

وكتب الروائي علاء الأسواني على "تويتر" :"النظام يسيطر على الإعلام بالكامل ويطلق علينا الأراجوزات الشتامين ويملك أدوات القمع الجبارة لكنه لم يعد يتحمل تغريدة . متضامن مع خالد البلشي".

ودون جمال عيد على تويتر:" هجمة عنيفة على حرية الصحافة ، قرار بالقبض على عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات خالد البلشي".

المصدر : الجزيرة مباشر
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