في ذكرى اغتياله: هل تحقق حلم "لوثر كينغ"؟

مارتن لوثر كينغ

"لديّ حلم I have a dream" خطاب تاريخي شهير للزعيم والحقوقي "مارتن لوثر كينغ" الذي يوافق اليوم ذكرى اغتياله قبل 48 عاماً، ليموت قائد الدفاع عن الحقوق المدنية للسود ومكافحة العنصرية في أمريكا عن عمر يناهز الـ39 عاماً، في وقت شهدت فيه البلاد أحداث عنف بسبب تصرفات عنصرية ضد بعض الأمريكيين من أصل أفريقي.

و"كينغ" مناضل وخطيب ورجل دين أمريكي من أصل أفريقي، اشتهر بنضاله السلمي في سبيل حصول الأمريكيين السود على حقوقهم السياسية والمدنية، وهو أحد أبرز من جسدوا فكرة النضال "اللا عنيف" في سبيل انتزاع الحقوق في العالم.

ولد "كينغ" يوم 15 من يناير/كانون الثاني 1929 في ممفيس بولاية تنيسي في الولايات المتحدة، وحصل على الدكتوراه في الفلسفة عام 1955، وعُيِّن عام 1947 مساعداً لأبيه في كنيسته، ثم عُيِّن عام 1951 راعياً للكنيسة المعمدانية في مدينة مونتغمري بولاية ألاباما.

مارتن لوثر كينغ في إحدى المظاهرات السلمية (غيتي)

دافع القس الشاب عن السود في أمريكا مبرزاً ما يعانونه من تمييز عنصري واضطهاد، واختار عدم العنف وسيلة لاحتجاجاته طالبا من السود في البداية مقاطعة شركات النقل التي تمارس تمييزاً ضدهم، حيث كان هناك قانوناً يجبر السود على الركوب في المقاعد الخلفية وترك المقاعد الأمامية بالحافلة للبيض! وأجبرت هذه الحملة الشركات على تغيير قواعدها.

تعرض "كينغ" للسجن عدة مرات، وأدخل زنزانة فيها السكارى واللصوص والقتلة، وفي 30 من يناير/كانون الثاني 1956 تعرض لهجوم بقنبلة وهو يخطب بمونتغمري، فمنع أنصاره الغاضبين من أي رد فعل على هذه المحاولة، وفي 17 من فبراير/شباط 1959 ألقي القبض عليه في كنيسته بأتلانتا بتهمة التزوير في تقديم إقرارات ضريبة الدخل، ثم أفرج عنه بكفالة.

وفي صيف 1962 أعلن كينغ عن سلسلة من المظاهرات والمسيرات الجماعية والاعتصامات، فتصدت الشرطة له ولمناصريه السود وأدخل السجن مرة أخرى، لكن مظاهرات الرجل وأنصاره ظلت متواصلة في المدن الأمريكية.

وانتهج النشطاء الأمريكيون من أصل أفريقي أسلوب الاعتصام في كافة الأماكن التي كانت حكراً على البيض في محاولة لإنهاء هذا الشكل من أشكال التمييز العرقي، وفي العام 1963 قاد كينغ مسيرتين تاريخيتين، الأولى إلى مدينة برمنغهام بولاية ألاباما الجنوبية والتي تعرضت لقمع عنيف.

مارتن لوثر كينغ أثناء أحد خطبه

والثانية إلى العاصمة واشنطن والتي ضمت آلاف الأمريكيين من أصل أفريقي والمتضامنين مع قضيتهم، ونتاجا لذلك، أصدر الرئيس الأمريكي جونسون في العام التالي ما عرف بقانون "الحقوق المدنية" الذي أقر حق الأمريكيين السود في التصويت والانتخاب، إلا أن هذا القانون لاقى معارضة في بعض ولايات الجنوب.

وفي الفترة ما بين 1965 إلى 1967 برز كينغ كصوت معارض لحرب فيتنام ومناد بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفي العام التالي لقي كينغ مصرعه على يد متعصب أبيض أطلق عليه النار في ولاية ممفيس، وهو يستعد لقيادة مظاهرة لإضراب جامعي النفايات في مائة مدينة أمريكية.

حظي كينغ بكثير من التكريم لنضاله، حيث حصل في يونيو/حزيران 1957 على ميدالية سينغارن التي تعطى سنوياً لمن يقدم مساهمات فعالة في مواجهة العلاقات العنصرية، ومنحته مجلة تايم عام 1963 لقب رجل العام وكان أول أسود يمنح هذا اللقب.

وفي العام 1964 حصل على جائزة نوبل للسلام لدعوته إلى اللاعنف، وهو أصغر من حصل عليها إذ كان عندئذ ابن 35 عاماً، وبعد وفاته منح جائزة الرئاسة للحرية في عهد الرئيس السابق جيمي كارتر، ومنحه الكونغرس ميداليته الذهبية في العام 2004، كما أعلنت أمريكا يوم مارتن لوثر كينغ عيدا سنويا، وهو يوم الاثنين الثالث من يناير/كانون الثاني من كل عام.