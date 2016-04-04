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فيديو: موجة فيضانات عارمة بباكستان تودي بحياة العشرات

4/4/2016

أسفرت موجة من الفيضانات والانهيارات الأرضية المفاجئة عن مقتل العشرات وتقطع السبل بعشرات الآلاف في شمال باكستان اليوم (الاثنين) بعد أسابيع من وفاة أكثر من مئة شخص خلال أمطار غزيرة. 

وأفادت الهيئة الوطنية للإغاثة من الكوارث بأن حصيلة ضحايا ثلاثة أيام من الأمطار غير الموسمية التي انهمرت على إقليم خيبر باختونخوا وإقليم جيلجيت بالتيستان في منطقة جبال الهيمالايا بشمال غرب البلد وصلت 74 قتيلا حتى الآن.

وذكر "حفيظ الرحمن" المسؤول بالهيئة أن قرابة ثلاثين شخصا مازالوا في عداد المفقودين بعدما اجتاح انهيار أرضي عشرات المنازل في منطقة كوهيستان الجبلية التي تقع على الطريق السريع الذي يربط بين باكستان والصين المجاورة.

وأضاف أن مسؤولي الإغاثة يكافحون للوصول إلى آلاف الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل في الوديان بعد أن انعزلت عن بقية أنحاء البلاد بسبب الأمطار والانهيارات الأرضية التي أغلقت الطرق.

وتسببت الأمطار في انهيار العديد من أسقف المنازل الضعيفة في بعض المدن، ما تسبب في سقوط العديد من القتلى. 

وتنبأت هيئة الارصاد الجوية في إسلام أباد بأن تهدأ حدة الأمطار اعتبارا من مساء اليوم (الاثنين) ولكن من المتوقع أن تجتاح موجة جديدة من الأمطار الغزيرة المنطقة خلال اليومين المقبلين. 

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