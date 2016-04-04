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فيديو: ليستر يتخطى ساوثامبتون ويقترب من اللقب الإنجليزي

3/4/2016

واصل ليستر سيتي تقدمه بثقة نحو إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بفوزه 1-صفر على ضيفه ساوثامبتون ليوسع الفارق مع أقرب منافسيه إلى سبع نقاط أمس الأحد.

وقبل ست جولات على نهاية الدوري يحتل ليستر الصدارة برصيد 69 نقطة من 32 مباراة مقابل 62 نقطة لتوتنهام هوتسبير صاحب المركز الثاني الذي تعادل 1-1 في ضيافة ليفربول أمس الأول السبت.

وسجل المدافع ويسن مورجان هدفه الأول في الموسم بضربة رأس في الدقيقة 38 بعد كرة عرضية من الظهير الأيسر كريستيان فوكس ليحقق ليستر سيتي فوزه الرابع على التوالي بنتيجة 1-صفر.

وأهدر ساوثامبتون فرصة سهلة للتقدم بهدف عندما انفرد ساديو ماني بالمرمى وراوغ الحارس كاسبر شمايكل قبل أن تصطدم الكرة بالمدافع داني سيمسون.

وكاد جوزيه فونتي مدافع ساوثامبتون أن يسجل هدفا بطريق الخطأ في مرماه بتسديدة بعيدة لكن الحارس فريزر فورستر أنقذ الكرة ببراعة كما تصدى لفرصة خطيرة من سيمسون.

ويحتل أرسنال المركز الثالث برصيد 58 نقطة من 31 مباراة ويتقدم بأربع نقاط على مانشستر سيتي الذي خاض العدد ذاته من المباريات.

     

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