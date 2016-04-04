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فيديو: إسرائيل تهدم منازل 3 فلسطينيين بعد مقتلهم

4/4/2016

 قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الاثنين) إن قواته هدمت منازل ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية بعد أن قتلوا ضابطة إسرائيلية وأصابوا أخرى بجروح خطيرة في القدس في فبراير/ شباط الماضي.

وجرى تنفيذ كافة عمليات الهدم في قرية قباطية شمال قطاع غزة، وأكملت إسرائيل عمليات الهدم صباح اليوم الاثنين.

وتقول سلطات الاحتلال إن الفلسطينيين الثلاثة، وجميعهم في أوائل العشرينيات استخدموا بنادق وسكاكين وهاجموا اسرائيليتين برتبة ضابط خلال عملية تفتيش أمني، ما أسفر عن مقتل إحديهما، وعمرها  19 عاما. وقتل ضباط إسرائيليون الشبان الثلاثة في مكان الحادث.

وتقول إسرائيل إن سياسة هدم المنازل أداة فعالة لردع الهجمات، لكن منتقدين يقولون إنه أسلوب يرقى إلى حد العقاب الجماعي.

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