شاهد: نجاح تجربة إطلاق صاروخ رحلات سياحية للفضاء

أعلن جيف بيزوس مؤسس موقع أمازون الشهير على الإنترنت نجاح تجربة الإطلاق الثالثة لصاروخ دون مداري تابع لشركة (بلو أوريجن) للنقل الفضائي.

وشركة (بلو أوريجن) واحدة من عدة شركات تعتزم توفير خدمات تجارية بالمركبات الفضائية ومملوكة لجيف بيزوس.

وتجري الشركة تجارب لإطلاق صاروخ قابل لإعادة الاستعمال يتسع لستة ركاب، ويقوم برحلات "تحت مدارية" تصل إلى ارتفاع نحو 100 كيلومتر فوق سطح البحر، وهي النقطة التي يسميها العلماء "خط كارمان" وتعتبر الخط الفاصل بين مدار الكرة الأرضية والفضاء الخارجي.

وبنجاح التجربة الثالثة فإن الشركة، التي يملكها الملياردير الأمريكي تقترب من تحقيق طموحها بالإعلان عن رحلات سياحية للفضاء الخارجي، بتكلفة أقل نظرا لتطويرها تقنية إعادة استعمال الصاروخ.

وبعد فترة من التكتم على تجارب شركته، نشر بيزوس إعلانا مسبقا عن التجربة في تغريدة بموقع تويتر، كما نشر خبر نجاحها، متوقعا في تصريحات له بدء شركته إجراء تجارب بركاب العام المقبل، كي يتسنى للشركة بدء رحلات سياحية مدفوعة الأجر للجمهور على صاروخه الذي أسماه "الراعي الجديد" بحلول العام 2018.

وسجل السفر الفضائي التجاري قفزة كبيرة بعدما منحت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) عقدا بقيمة 6.8 مليار دولار لشركة بوينج وشركة سبيس اكسبلوريشن تكنولوجيز (سبيس إكس) لصناعة مركبات "تاكسي الفضاء" تمتلكها تجاريا وتشغلها لنقل رواد الفضاء لمحطة الفضاء الدولية.

ويسمح عقد ناسا لبوينج ببيع جولات للسائحين وخططت (سبيس إكس) بالفعل لعرض رحلات للسائحين لكنها لم تقل ما إذا كانت ستنقل سائحين في مهامها التابعة لناسا.