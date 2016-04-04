شاهد: قرن الخرتيت يباع مقابل 65 ألف دولار للكيلو!

تعتزم حكومة جنوب أفريقيا هذا الشهر البت في إلغاء قرار الحظر على بيع قرن الخرتيت وشرائه، الخطوة التي يرجح أن تفتح المجال لسوق بحجم مليارين من الدولارات، وتقرر المصير النهائي، لتلك الكائنات المعرضة للانقراض.

قرن الخرتيت الذي يزداد الطلب عليه في آسيا، لكونه يستخدم في وصفات علاجية تقليدية، يباع الكيلوجرام الواحد منه بنحو 65 ألف دولار أمريكي، الأمر الذي تسبب في مقتل 1306 خرتيتا في أفريقيا بشكل غير قانوني، العام الماضي وحده.

وفي حين يمتلك ملاك الخرتيت في جنوب أفريقيا ما يمكن أن يشكل نحو ستة أطنان من القرون "حيث يبلغ عدد حيوانات الخرتيت التي يملكها رجل واحد في جنوب أفريقيا نحو 1300 خرتيتا، يشكلون قريبا من 5% من الخرتيت في العالم"، تمتلك الحكومة ما يتوقع بلوغه 25 طنا، ما يجعل إغراء إلغاء الحظر قويا خاصة في ظل ما يقول بعض المعلقين من عدم جدوى الحظر، واستمرار الصيد غير المشروع على كل حال، ومن قابلية القرون المقتطعة للنمو مجددا حال قطعها من الحيوان الحي من دون الاضطرار لقتله.

أما المعارضون للإلغاء فإنهم يتشكلون بالأساس من جمعيات الرفق بالحيوان، وحماية الكائنات النادرة من الانقراض، والذين تتركز حجتهم الأساسية على كون تقنين التجارة في قرن الخرتيت محفزة على انتشار الصيد غير المشروع، لوجود سوق قانوني لغسيل أموال التهريب.

وتقرر حكومة جنوب أفريقيا هذا الشهر ما إذا كانت ستتقدم بمقترح لإلغاء الحظر الذي تقرر عام 1977 أمام "مؤتمر التجارة الدولية في الكائنات المهددة بالانقراض" المقرر انعقاده في سبتمبر/أكتوبر المقبلين في جوهانسبيرج، ويعتبر الإلغاء ساريا حال موافقة ثلثي الدول الأعضاء على المقترح.