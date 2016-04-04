شاهد: ظهور آثار رومانية أثناء عمليات حفر بغزة

قالت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية يوم الاثنين إن عمال البناء في غزة اكتشفوا آثارا يقول المتخصصون إنها يرجح كونها جزءا من كنيسة أو كاتدرائية من العصر البيزنطي، تعود لنحو 1500 عام.

وقد شملت الاكتشافات قطعا من أعمدة رخامية، تعلوها تيجان مزخرفة على النمط الكورنثي، يبلغ طول إحداها ثلاثة أمتار، وحجر أساس يحمل رمز الصليب الإغريقي، ضمن مجموع خمس عشرة قطعة، بينما استمرت الحفريات بحثا عن المزيد

وكان العمال قد اكتشفوا ثلاث قطع أثرية أثناء تمهيد الأرض لبناء مركز تجاري، في المنطقة القريبة لسوق التوابل في غزة، ليتم استدعاء وزير الآثار، واستكمال البحث لإيجاد القطع المتبقية، وقال مصدر مسؤول بالوزارة إن بناء المركز التجاري قد تم تأجيله لاستكمال عمليات الحفر والتنقيب

يذكر أن غزة كانت ميناء من موانئ الدولة الرومانية الهامة، ذات التنوع السكاني الذي شمل الإغريق والرومان والمصريين واليهود والفرس، وتم تدمير المعابد الوثنية فيها أوائل القرن الخامس الميلادي، ليحل محلها تشييد كثيف للكنائس، التي بقيت بعد الفتح الإسلامي على يد عمرو بن العاص عام 637 ميلادية.