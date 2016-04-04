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شاهد: الحكومة اللبنانية تزيل قمامة "طلعت ريحتها" منذ يوليو

4/4/2016

 بدأت شاحنات كبيرة في إزالة القمامة التي تراكمت في شوارع بيروت في إطار خطة تمت الموافقة عليها الشهر الماضي لحل أزمة القمامة المستمرة منذ سبعة أشهر في لبنان.

وعلى الرغم من شعور السكان بالارتياح لأنهم أصبحوا قادرين على التمتع بالشوارع النظيفة مرة أخرى يحذر خبراء البيئة مما يقولون إنه ليس سوى حل مؤقت.

وبدأت أزمة القمامة في يوليو تموز الماضي عندما تم إغلاق موقع مطمر الناعمة إلى الجنوب من بيروت مع عدم وجود خطة لمكان بديل. وأثارت الأزمة احتجاجات واسعة النطاق ومخاوف بشأن الصحة العامة.

وفي إطار الخطة التي تمت الموافقة عليها في 12 مارس آذار سيتم إنشاء مطمري قمامة بالقرب من بيروت وهما موقع كوستا برافا في الشويفات وموقع آخر في برج حمود.

كما يجري فتح مطمر الناعمة لمدة شهرين لوضع القمامة فيه.

وكانت الحكومة تعمل في السابق على وضع خطة لتصدير القمامة. لكن هذه الخطوة ألغيت لأن الشركة التي تم اختيارها فشلت في الحصول على وثائق تظهر أن روسيا وهي الوجهة المقصودة قد وافقت على قبول ذلك.

وتجد الحكومة اللبنانية صعوبة في اتخاذ حتى القرارات الأساسية بسبب الصراع السياسي بين الأحزاب المتصارعة الممثلة فيها.

كما تركت الأزمة البلاد بلا رئيس لحوالي عامين.

 

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